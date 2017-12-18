【中央網路報】

一之瀨帆波（聖誕裝扮Ver.）壓克力手機架《歡迎來到實力至上主義的教室 (5)》限定版書封 超人氣創作雙人組聯手獻上全新校園默示錄第五彈！以實力決勝負的究極體育祭，即將展開！台灣獨家限定：一之瀨帆波（聖誕裝扮Ver.）壓克力手機架一年一度的聖誕節即將到來，無論是二次元或三次元都能感受到歡樂的聖誕過節氣氛。台灣角川特別推出台灣獨家限定商品：《歡迎來到實力至上主義的教室 (5)（限定版）》一之瀨帆波（聖誕裝扮Ver.）壓克力手機架。個性率直、熱情可愛，被網友暱稱土豪波的一之瀨，穿上懂人心的性感聖誕裝帶來滿滿祝福囉～陪伴粉絲們度過一個甜蜜而美好的聖誕節！《歡迎來到實力至上主義的教室》由超人氣創作雙人組衣笠彰梧ｘトモセシュンサ攜手合作──幾乎百分之百實現升學、就業目標的全國首屈一指的名校「高度育成高中」，是一間唯有優秀者才能享受優待的實力至上主義學校！隸屬於最底層Ｄ班的綾小路清隆與成績優異個性卻超難搞的美少女──堀北鈴音，從入學至今經歷了D班停學危機、無人島野外求生、豪華遊輪小組賽…等，儘管發生各種事件，夏季特別考試終於平安無事地落幕，接下來等著Ｄ班的是體育祭．．．真正的「實力」，決定這世上的一切！全新校園默示錄第五彈，登場！《歡迎來到實力至上主義的教室 (5)（限定版）》開箱影片連結：https://www.facebook.com/tw.kadokawa/videos/10154928740306143/書籍資訊書名：《歡迎來到實力至上主義的教室 (5)（限定版）》作者：衣笠彰梧插畫：トモセ シュンサク出版日：2017/12/18出版社：台灣角川詳細資訊：https://goo.gl/YiGvqS©Syougo Kinugasa 2017Illustration：TomoseshunsakuKODOKAWA CORPORATION※更多精彩新刊，請鎖定台灣角川官網www.kadokawa.com.tw(蘇松濤報導)