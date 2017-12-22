【中央網路報】

氣溫寒冷的歲末年終裡，與家人團聚品嚐豐盛年菜，一同迎接2018狗年到來，為新的一年增添福氣。在餐桌上呈現觀音吐霧、大屯春色、漁港堤影等淡水八景著名的淡水紅樓，今年推出「好運旺來進財滿載系列年菜」於各大超商通路販售，全系列由中餐廳廚師們嚴守把關，並堅持食安標準，不添加味精或添加物，將餐廳菜色原味呈現，吃起來更健康安心。象徵好彩頭的「金磚紅樓蘿蔔糕」精選本地白蘿蔔、野柳金鉤蝦為原料，將蘿蔔糕與XO醬一同拌炒，融合港式作法與台式特色，吃起來帶有干貝味甘鮮美滋味，風味獨俱。寶船入港黃金滿庫之「蟹黃豆腐煲」為傳統京菜，將軟嫩嫩的雞蛋豆腐，加入蟹腿肉及洋菇、香菇後帶出鹹香細膩口感，質感細緻精巧。年年有餘團圓圍爐之「砂鍋魚頭」味道清香，肉質鮮嫩、肥而不膩，乳白湯汁富含魚油精華，主廚還特別加上沙茶醬及蠔油，增加古早懷舊的阿媽味道。象徵去霉迎機會之「煙燻梅子雞」由主廚嚴選優質雞腿肉，搭配鹹酸甜蜜餞，以醬油調味並用煙燻方式處理食材，將鹹、酸、甜三種味道交錯，如同初戀滋味。吃了好事會發生之「花生滷豬腳」以米酒去腥，用白滷以鹽代替醬油，清爽不油膩。喜氣福至財至吉祥料理「貴妃醉蝦」以紹興酒搭配大白蝦烹煮而成，除了本身鮮甜，還有清雅中藥香氣。吉祥如意、福壽雙全之「一品佛跳牆」以干貝、排骨、芋頭、海參等十多種新鮮食材入甕精燉，是傳統年菜不可或缺的菜色之一。闔家團圓圓滿多子多孫之「荷香蓮棗雞」特選放山童子雞，浸泡於主廚獨家釀造藥酒後，再蒸煮三小時而成，吃起來肉質細嫩又補元氣，加入蓮子更加養生。百年古蹟紅樓餐廳以淡水風光為畫布，在地食材為色筆、異國風情為染料，並以人文廚藝為信念，勾勒淡水人文美食新境界。在寒冷年節氣氛之中，給家人最頂級的享受，宅配加熱即可享用美味，在家也能當大廚，真空包裝不含防腐劑，衛生又安心！(王鵬捷 編)訂購專線：(02)8631-1168訂購網址：https://goo.gl/forms/yCySBA6nCsvF0jHV2