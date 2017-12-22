亞洲首站！可愛巧虎島特展在台開幕中央網路報 (2017-12-22 16:36)
巧連智月刊在台灣發行28年來，巧虎是陪伴許多人成長的好朋友，首次舉辦的大型展覽。與時藝多媒體、閣林文創籌備近兩年時間，從策展內容到室內設計都是針對小朋友量身打造的互動空間，讓小朋友在《可愛巧虎島》卡通的還原實體場景裡與巧虎、琪琪、妙妙、桃樂比還有卡歐先生一同探索和遊戲。
展場從巧連智車站出發，親子登島探索之旅開始！而卡通中最常出現的場景—「巧虎的家」也會在本次展覽中首次亮相，小朋友們還可以和1比1原型公仔近距離接觸、歡喜合照，留下親子最美好的記錄。開幕記者會現場日商倍樂生股份有限公司台北分公司小沼和幸總經理表示很開心可愛巧虎島特展可以在今年底於華山和各位小朋友見面，希望大家都可以玩得開心快樂學習！
除了有可愛的場景設計及公仔外，展場更設計了不同的互動遊戲，有「卡歐先生的奇妙屋」展區—推薦給所有愛探險的寶貝們，能藉由操作好玩有趣的「滾來滾去拷貝機」、學習品格禮儀的「讚美之槌」等體驗不同的互動學習；另外還能學習解決問題能力的「花園迷宮」、邊跳邊玩還可以訓練協調力的大型「氣墊沙坑」及跟著桃樂比奶奶左右搖擺的「搖滾教室」……等不同主題展區讓親子恣意探索。
本次展覽特別感謝Pentel飛龍牌贊助「巧巧幼兒園」展區內「生日卡片繪圖」的蠟筆材料，讓小朋友透過色彩盡情揮灑想像力創作，在每一主題展區中都有不同的遊戲等著小朋友來挑戰，不論是動動小手配對花朵或是動動腦的「益智翻翻樂」，相信都能讓小朋友從遊戲中提升專注力與觀察力，希望親子都能從這次的展覽中帶走更多精采的回憶。
「歡迎光臨可愛巧虎島」特展於2017年12月23日起至2018年04月08日止(除夕休館)，於台北華山1914文創園區熱情展出。有興趣的民眾可至7-11 ibon、全家FamiPort、Gomaji、博客來售票系統、Yahoo商城、現場票亭等通路購買。本次更於Mamibuy平台推出家庭套票組合，讓親子同樂能享有更多優惠。更多詳情請洽「可愛巧虎島特展」Facebook粉絲專頁查詢。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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