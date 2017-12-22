老宅回憶舊時光 「綠舍食光」享用老宅暖冬下午茶中央網路報 (2017-12-22 16:49)
在今年下半年，全新推出-綠舍老宅暖冬下午茶，讓回憶時光的地圖巡禮更增添新意!尋訪隱隱於街巷間的老宅故事同時，也能和三五好友一同悠閒共度下午茶的溫暖時光。
法式洋房X日式老宅 量身打造時光老宅下午茶
綠舍食光特別邀請到日本藍帶甜點總監，秉持著藍帶精神，不斷尋找適合材料搭配入菜在甜點中，為老宅量身訂製下午茶甜點菜單，經過不斷嘗試，精挑細選日本、法國以及台灣小農所生產的“好”食材，甜點原料麵粉、雞蛋、糖、奶油，全程使用日本日清公司頂級麵粉、台灣生產有機雞蛋、日本上白糖、法國AOP認證奶油，每一口甜點除了暖心而也品質保證。
綠舍食光堅持吃了要有充滿幸福暖暖的感覺，西洋甜點盤搭配懷舊的鹹點盒，誰說下午茶只能吃蛋糕甜點?一口甜搭配一口鹹，直搗內心深刻感受，身處老宅享受此片刻食光。
在老屋裡的法式甜點盤
甜點盤的點心每一款都是花了很多的心思和時間準備，其中，迷你瑪德蓮隨機變換口味，還有獨家配方的起司蛋糕搭配自己熬煮莓果醬和奶酥襯底增加口感，迷你檸檬塔內餡熬煮一小時，搭配蛋白霜甜而不膩，精緻巧克力塔使用法國頂級品牌72%巧克力製作成甘納許，入口即化。看似簡單的芒果香奶酪，是獨家比例調製，濃郁又不膩口！重頭戲“雪藏奶酒提拉杯”，改良版的提拉米蘇，內餡馬茲卡彭慕斯用奶酒取代咖啡酒，味道更香濃，不愛酒味的朋友都喜歡，還有小驚喜的黑巧克力甘納許及岩石巧克力碎餅乾，增加層次感和解膩，連手指蛋糕都是自家烘烤，軟綿又帶著一點蛋糕的口感，幫雪藏奶酒提拉加分再加分。
有點台味的鹹品珠寶盒
鹹點盤也由擁有客家血統的甜點總監和母親聯手設計，首先有鹹香不油膩的蟹殼黃酥餅，再來是經過不斷研發的“香蔥鹹蛋黃磅蛋糕”，使用新鮮鹹蛋才又足夠香氣，不可缺少是拌入了美濃特產的油蔥酥，絕對讓你有回到小時候的感覺。“客家口味米糕油飯”，是媽媽改良家裡最愛的好滋味，充滿香氣的香菇、蝦米搭配豬五花爆香、還有客家黑麻油串場，吃一口齒頰留香不斷回味。
綠舍食光下午茶限定活動
即日起~1月底，凡點選下午茶雙人套餐組，即可獲得綠舍食光交換日記筆記本乙本，讓姐妹閨蜜或是身邊的另一半重回兒時交換日記的時光，用文字筆跡讓彼此的心更靠近。
在老屋裡的法式甜點盤價格480元 (含150元以下飲品一杯)
精選7 款法式甜點
雪藏奶酒提拉
季節水果奶酪
焦糖堅果酥
覆盆子起司蛋糕佐巧克力薄餅
法式碎餅乾
精緻小甜塔
手工限定瑪德蓮
有點台味的鹹品珠寶盒價格：380元 ((含150元以下飲品一杯)
台式鹹點再進化，4款精緻鹹點
熱騰騰蟹殼黃酥餅
媽媽的經典米糕
紅豆咖哩雞肉酥
青蔥鮮鹹蛋黃肉鬆磅蛋糕
關於綠舍食光 - 央行總裁老官邸，成為孕育新創工作室的根據地
第一間透過台北市文化局《老房子文化運動》媒合修復的歷史建築，原為1949年落成，輾轉成為第9任央行總裁徐柏園的官邸，特殊的建築年代，也間接形塑了它的文化特色。不僅為少見的日式雙層樓建築，在空間中的不同角落裡，日式老屋常見的牛眼窗和歐式上下推窗並陳，屋外有漆成軍綠色的木頭外牆和暗道連接的獨立防空洞，充斥著日洋交錯和戰期元素的建築細節。綠舍食光進駐後，邀集各地的新創工作室，無償寄售他們的創作作品，並且每月至少舉辦一次展覽或活動，將老屋的記憶留給歷史，而空間則開放給台灣的新創設計。
綠舍食光02-2597-2885 台北市中山區新生北路三段62巷24號營業時間：11:30~21:00
FB粉絲專頁：www.facebook.com/greenhousespace/
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CK】2017男時尚左腿商標黑色平角內著【預購】
- 【亞帝芬奇】最時尚GIA1克拉鑽戒(ISI2 18K金)
- SAMPO 聲寶 20公升機械式微波爐 RE-0709R
- 【COACH】馬車金屬C LOGO後拉鍊肩背斜背兩用包/馬鞍包(多色
- Onitsuka Tiger MEXICO 66男女休閒鞋D4J2K
- 【禾美珠寶】天然緬甸A貨翡翠玉鐲GH895(手圍號#18.5)
- 【EssenPure 水蘋果】WA-505活礦機
- HAPPYHOME 艾倫5尺雙人床C7-533-2不含床墊-床頭櫃-免運費
- 【IMPACT】怡寶輕躍調整型護脊書包-寶藍(IM00223RB)
- 【海夫健康生活館】開門式浴缸102B-A 基本款 (100*78*205cm
群交趴攝影師遭起底！外拍女模解「邀約話術」【NOWnews今日新聞】
寶寶可以喝水嗎？育兒13大疑問全解析【華人健康網】
教部公布大專註冊率 高教危機全都露【中廣新聞網】
「人生無限公司」上班打卡！看五月天演唱會必知的五件事【網路溫度計】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》