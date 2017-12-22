【中央網路報】

在老屋裡的法式甜點盤有點台味的鹹品珠寶盒 老屋熱潮持續延燒，老房子 X 設計 X 美食成為文青潮人間不可或缺的生活去處之一。改建自前央行總裁徐柏園官邸的「綠舍食光」，文創工作者分別進駐之後，更多了清新風格、也完整保留了雙層日式洋風建築和戰期防空洞的特色。除了獨創台味野餐盒飯，傳統台菜料理就像回到家吃飯一般溫馨懷舊。在今年下半年，全新推出-綠舍老宅暖冬下午茶，讓回憶時光的地圖巡禮更增添新意!尋訪隱隱於街巷間的老宅故事同時，也能和三五好友一同悠閒共度下午茶的溫暖時光。法式洋房X日式老宅 量身打造時光老宅下午茶綠舍食光特別邀請到日本藍帶甜點總監，秉持著藍帶精神，不斷尋找適合材料搭配入菜在甜點中，為老宅量身訂製下午茶甜點菜單，經過不斷嘗試，精挑細選日本、法國以及台灣小農所生產的“好”食材，甜點原料麵粉、雞蛋、糖、奶油，全程使用日本日清公司頂級麵粉、台灣生產有機雞蛋、日本上白糖、法國AOP認證奶油，每一口甜點除了暖心而也品質保證。綠舍食光堅持吃了要有充滿幸福暖暖的感覺，西洋甜點盤搭配懷舊的鹹點盒，誰說下午茶只能吃蛋糕甜點?一口甜搭配一口鹹，直搗內心深刻感受，身處老宅享受此片刻食光。在老屋裡的法式甜點盤甜點盤的點心每一款都是花了很多的心思和時間準備，其中，迷你瑪德蓮隨機變換口味，還有獨家配方的起司蛋糕搭配自己熬煮莓果醬和奶酥襯底增加口感，迷你檸檬塔內餡熬煮一小時，搭配蛋白霜甜而不膩，精緻巧克力塔使用法國頂級品牌72%巧克力製作成甘納許，入口即化。看似簡單的芒果香奶酪，是獨家比例調製，濃郁又不膩口！重頭戲“雪藏奶酒提拉杯”，改良版的提拉米蘇，內餡馬茲卡彭慕斯用奶酒取代咖啡酒，味道更香濃，不愛酒味的朋友都喜歡，還有小驚喜的黑巧克力甘納許及岩石巧克力碎餅乾，增加層次感和解膩，連手指蛋糕都是自家烘烤，軟綿又帶著一點蛋糕的口感，幫雪藏奶酒提拉加分再加分。有點台味的鹹品珠寶盒鹹點盤也由擁有客家血統的甜點總監和母親聯手設計，首先有鹹香不油膩的蟹殼黃酥餅，再來是經過不斷研發的“香蔥鹹蛋黃磅蛋糕”，使用新鮮鹹蛋才又足夠香氣，不可缺少是拌入了美濃特產的油蔥酥，絕對讓你有回到小時候的感覺。“客家口味米糕油飯”，是媽媽改良家裡最愛的好滋味，充滿香氣的香菇、蝦米搭配豬五花爆香、還有客家黑麻油串場，吃一口齒頰留香不斷回味。綠舍食光下午茶限定活動即日起~1月底，凡點選下午茶雙人套餐組，即可獲得綠舍食光交換日記筆記本乙本，讓姐妹閨蜜或是身邊的另一半重回兒時交換日記的時光，用文字筆跡讓彼此的心更靠近。在老屋裡的法式甜點盤價格480元 (含150元以下飲品一杯)精選7 款法式甜點雪藏奶酒提拉季節水果奶酪焦糖堅果酥覆盆子起司蛋糕佐巧克力薄餅法式碎餅乾精緻小甜塔手工限定瑪德蓮有點台味的鹹品珠寶盒價格：380元 ((含150元以下飲品一杯)台式鹹點再進化，4款精緻鹹點熱騰騰蟹殼黃酥餅媽媽的經典米糕紅豆咖哩雞肉酥青蔥鮮鹹蛋黃肉鬆磅蛋糕關於綠舍食光 - 央行總裁老官邸，成為孕育新創工作室的根據地第一間透過台北市文化局《老房子文化運動》媒合修復的歷史建築，原為1949年落成，輾轉成為第9任央行總裁徐柏園的官邸，特殊的建築年代，也間接形塑了它的文化特色。不僅為少見的日式雙層樓建築，在空間中的不同角落裡，日式老屋常見的牛眼窗和歐式上下推窗並陳，屋外有漆成軍綠色的木頭外牆和暗道連接的獨立防空洞，充斥著日洋交錯和戰期元素的建築細節。綠舍食光進駐後，邀集各地的新創工作室，無償寄售他們的創作作品，並且每月至少舉辦一次展覽或活動，將老屋的記憶留給歷史，而空間則開放給台灣的新創設計。綠舍食光02-2597-2885 台北市中山區新生北路三段62巷24號營業時間：11:30~21:00FB粉絲專頁：www.facebook.com/greenhousespace/(蘇松濤報導)