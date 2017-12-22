【中央網路報】

西班牙是歐洲諸國中，最受歡迎的旅遊目的地（註一）。雖然人類已進入二十一世紀，但西班牙過去的光榮歷史神秘感和浪漫情懷，並沒有因時代變遷而消失，這就是西班牙為什麼成為觀光大國的原因。美食、美酒和美景這三大觀光要素，成就了西班牙的觀光事業，卻也把西班牙的神秘面紗揭開。當西班牙的神秘面紗一旦被揭開之後，西班牙人熱情奔放的一面又表露無遺。其中最明顯的例子莫過於西班牙人跳的吉普賽舞，又稱為佛朗明哥舞Flamenco ，以及觀眾在鬥牛場上看鬥牛士屠牛成功瞬間的高聲吶喊！西班牙每一個地區都有其獨特的文化背景和民族特性，整個西班牙又異於歐洲其他國家。就以美食而言，也會因人、因地而異，烹調出不同的味口，不但讓外來的觀光客百吃不厭，即使西班牙自己，對本區以外的美食，也讚不絕口！聖·薩巴斯堤安城San Sebastian 可以説是西班牙美食之都。它是一個位在西班牙北方面臨大西洋的古老小鎮。從法國邊境開車，只需一、二小時即可到達。薩城的歷史和文化傳統習俗，和西班牙扯不上一點關係，它是純屬巴斯克人的文化Basque ，而其烹飪文化，卻有其獨特傳承的一面。老饕覺得，一踏進薩城，就會有進入時光隧道的感覺，觸目所見，盡是中古世紀的建築，而那裡的海鮮和醃燻的羊奶乳酪，卻是極品。薩城一帶，以新鮮海鮮出名。西班牙人稱之為「海鮮之都」，也是饕客們聚集之地。如果一個美食家，沒有嘗遍薩城大小餐廳的佳肴和美酒，那麼，他只是一個浪得虛名的老饕而已。（註：附圖是La Cepa 餐廳，它是蕯城最好的酒吧餐館之一。饕客可以點一杯好酒，配上吧枱主厨做的好菜，或者就是點在頭上的煙燻火腿。本圖是由餐館公關提供。）談到美食，自然不能不談西班牙的美酒。西班牙每一個地區均有獨特的個性，這種獨特的風格，也可以反映到西班牙的葡萄酒文化上；其中以西班牙的紅葡萄酒，最能詮釋出西班牙人熱情與奔放的一面。西班牙的紅酒可分三大產區：Priorato （發音：pree-yaw-rah-toh ）位在西班牙卡泰龍尼亞Catalonia ，也就是最近閙公投獨立的地方。Priorato紅葡萄酒酒精成份極濃，它由生長在氣候炎熱地區兩種葡萄Carinena 和Garnacha 釀成。為了適應一般人的口味，釀酒商把它的濃度降低，但老饕覺得，還是喝濃烈的有勁道。因為它適合西班牙特有的煙燻食物。在過去十年來，Priorato 的紅葡萄酒，要以2006到2010年間的年份最好。它可以收藏十年以上再喝。Ribera del Duero （發音ree-bay-rah del doo-way-roh ）位在西班牙中北部，是一個優良紅葡萄酒的產區。在過去十年來，以2005年到2008年這三個年份生產的紅葡萄酒成份最為優異，可以現正就喝，還可以繼續收藏。Rioja （發音ree-ok-hah）是西班牙最好的紅葡萄酒產區。這個酒區分成三個部份：Alavesa/Alta/Baja 。這三個區中，以Alta 釀出的紅葡萄酒品質最好，其次是Alvesa ，而Baja 則以多取勝。多數Rioja 紅葡萄酒是用混合葡萄釀造而成，只有少數的葡萄園是用它們自己生產的葡萄釀酒，不和其它的葡萄混合釀造。過去十年來只有2005、2007和2009這三個年份的葡萄酒年份最好。值得一提的是，以上三個地區所產葡萄酒年份所獲得的評分，都是在90分以上，90分以下則不列舉。西班牙共有19個重要紅葡萄酒產區，限於篇幅，不一一介紹。美食和美酒談過之後，現在要談美景部分。西班牙的主要觀光景點都集中在哥斯達·巴拉瓦區Costa-Brava ，從法國、西班牙的邊界往東北延伸而止於巴薩隆那城，整條海岸海線修得非常優美，華麗的海灘別墅和高級觀光旅館，比比皆是。但是法、西邊界的山脈往東海岸一帶延伸的山區，佈滿了紅銅色的懸崖、山岬及直達雲霄的蒼松，氣聲懾人。古羅馬時代建造的塔拉崗那城Taragona 仍完整無缺的保留著，讓遊客興起幽古思情之感！老饕建議，如果去馬德里觀光的話，千萬不要錯過去「迷城」Enchanted City 一遊的機會。根據歷史考古和地質學家考証，「迷城」一帶的奇岩怪石，應該是遠古時代以前的城鎮，或許有人類居住過。不過，從一些不同的角度去觀看，許多石頭的形狀有若恐龍、巨象、大熊，甚至還有鱷魚的化石。往這一帶尋覓的遊人，都會有一種隂森鬼怪之感，「迷城」之名也由是而來。（註：西班牙自從加入世貿組織和世界旅遊組織後，為了要和世界接軌，上班時間一律改為朝九晚五，以往早上十㸃以後，下午三、四㸃才上班的陋習就此結束。）(作者楊本禮為資深媒體人暨作家)