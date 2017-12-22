【中央網路報】

家長們展現練習已久的才藝，在成果發表會上亮相家長樂團用氣勢磅礡的鼓聲為聖誕活動開場舞咚才藝隊和家長一起ㄍㄚˋ才藝 家扶台中發展學園於12月22日用音樂邀請天使之翼家長樂團及迴響音樂事業的音樂人與學園慢飛兒童們「藝」起ㄍㄚˋ音樂，讓平日認真練習的家長們有更多舞台的體經驗，克服對舞台的害怕與恐懼，並展現自我與自信，也增添與慢飛兒童的親子關係，共同提前歡度溫馨的聖誕節。每當舞咚才藝隊的孩子上台演出時，即便孩子們無法很完整的演出，仍能夠獲得無數的掌聲與喝采，學園想著「慢飛兒童的孩子能，家長一定也能」，因此成立「天使之翼~家長樂團」，鼓勵家長看見孩子也要看見自己，也能提升家長自信心與成就感，更希望透過樂團的組成與練習讓家長間能有穩定的支持系統，甚至能與兒童舞咚才藝隊共同演出，增加親子自信心。天使之翼家長樂團目前有15位成員，都是慢飛天使的家人，團長賓媽表示：兩年前我是一個連譜都不清楚的家長，因為在照顧孩子的過程中社工老師提醒我別忘了照顧自己，因而加入了樂團。在樂團中發現自己跟孩子一樣，什麼都不知都不會，但在老師與其他家長的彼此支持下，現在還可以協助指導新進的團員一起練習烏克麗麗，也終於知道為什麼我們叫天使之翼樂團了。因為我們要豐厚寶貝們的羽翼，陪他們在未來的日子裡都能一起翱翔在溫馨歡樂的樂音中。參與ㄍㄚˋ音樂的迴響音樂事業何先生表示：音樂與社會關懷一直是迴響事業所重視的，除了音樂外，也希望能帶起甚至推動音樂圈參與公益的開端，希望帶給孩子們一個溫馨快樂的聖誕節。家扶台中發展學園張緡鏐園長表示：學園辦理這樣的音樂才藝隊皆是希望學園服務的對象，無論是慢飛兒童或是家長，皆能夠從中獲得自信與喘息；也希望家長在參與過程中能夠有相互支持與鼓勵，更能從中找到自我，而非僅有家庭照顧。透過與專業音樂人藝術的交流，更能激發出一起玩音樂的感動與歡愉。（閻光濤報導）