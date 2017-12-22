台灣/聖誕「藝」起ㄍㄚˋ音樂中央網路報 (2017-12-22 16:52)
每當舞咚才藝隊的孩子上台演出時，即便孩子們無法很完整的演出，仍能夠獲得無數的掌聲與喝采，學園想著「慢飛兒童的孩子能，家長一定也能」，因此成立「天使之翼~家長樂團」，鼓勵家長看見孩子也要看見自己，也能提升家長自信心與成就感，更希望透過樂團的組成與練習讓家長間能有穩定的支持系統，甚至能與兒童舞咚才藝隊共同演出，增加親子自信心。
天使之翼家長樂團目前有15位成員，都是慢飛天使的家人，團長賓媽表示：兩年前我是一個連譜都不清楚的家長，因為在照顧孩子的過程中社工老師提醒我別忘了照顧自己，因而加入了樂團。在樂團中發現自己跟孩子一樣，什麼都不知都不會，但在老師與其他家長的彼此支持下，現在還可以協助指導新進的團員一起練習烏克麗麗，也終於知道為什麼我們叫天使之翼樂團了。因為我們要豐厚寶貝們的羽翼，陪他們在未來的日子裡都能一起翱翔在溫馨歡樂的樂音中。
參與ㄍㄚˋ音樂的迴響音樂事業何先生表示：音樂與社會關懷一直是迴響事業所重視的，除了音樂外，也希望能帶起甚至推動音樂圈參與公益的開端，希望帶給孩子們一個溫馨快樂的聖誕節。
家扶台中發展學園張緡鏐園長表示：學園辦理這樣的音樂才藝隊皆是希望學園服務的對象，無論是慢飛兒童或是家長，皆能夠從中獲得自信與喘息；也希望家長在參與過程中能夠有相互支持與鼓勵，更能從中找到自我，而非僅有家庭照顧。透過與專業音樂人藝術的交流，更能激發出一起玩音樂的感動與歡愉。（閻光濤報導）
【中央網路報】
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