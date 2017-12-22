【中央網路報】

台大護理系師生參觀後合影。國北護健管系師生參訪後合影。國北護運保系師生參觀復健中心。北護大高齡健管系師生參訪後合影。 長照2.0計畫上路至月底，即屆滿1週年。台灣大學護理系、國立台北護理健康大學健康事業管理系、運動保健系及台北醫學大學高齡健康管理系等3所大學4個學系師生，為瞭解實施情形，分別到台北市兆如老人安養護中心參訪，認為長照2.0計畫建構社區整體照顧服務體系，實現在地老化，政策立意甚佳，建議各大媒體配合政府政策宣導落實。台灣大學護理系師生38人，22日在助理教授李芸湘帶領下，到兆如參訪，觀賞機構介紹影片後，由主任巫秀鳳簡報，簡介恆安照護集團及兆如的經營情形，學生特別就機構養護部失能長者的相關護理作為提問，師生並與在安養部大廳做健康操的長者進行互動，場面溫馨。台北護理健康大學健康事業管理系學生13人，則於20日在助理教授王冠今率領下前往參觀，由院長林秀霞簡報，說明兆如配合政府政策實施長照2.0計畫的概況。林秀霞指出，長照2.0計畫是1.0計畫的升級版，建立以社區為基礎的長期照顧體系，2.0計畫擴大照顧對象，原為65歲以上失能者再納入65歲以上衰弱長者、55歲以上失能的平地原住民、55歲以上失智者、49歲以下失能身心障礙者，服務的內容也從8項增加到17項，1年可增加5萬個工作機會，而且向前端銜接預防保健，降低與延緩失能；向後端銜接安寧照護，讓失能與失智者獲得完整、人性尊嚴的照顧，同時減輕家屬照顧負擔。之後，實地參觀機構設施。包括：安養、養護兩部、復健中心及住民房間，以及麻將館、文藝館等。台北醫學大學高齡健康管理系師生57人，19日在系主任林秋芬率領下，到兆如參訪，由主任巫秀鳳簡報。巫秀鳳指出，在長照2.0計畫中，文山區亦分為A、B、C三級服務單位，服務木柵等5個次分區，A級為社區整合型服務中心，以台北市兆如老人安養護中心為代表，B級為複合型服務中心，以文山老人服務中心及萬芳醫院為代表，C級為巷弄長照店，以忠順、明興社區發展協會及梘尾關懷互助協會為代表，分別執行地區長者預防及延緩失能、社區復健、臨托及共餐服務等。另外，台北護理健康大學運動保健系師生38人，則於4日在系主任彭雪英帶領下前往參觀，由督導龔素瑛簡報，並重點參觀復健中心，對於各項復健設施之功能提出詢問，物理治療師簡榮志逐一給予滿意的答覆。(王鵬捷 編)