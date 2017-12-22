台灣尤努斯基金會與國立高雄大學合作尤努斯社企研究中心揭牌中央網路報 (2017-12-22 16:55)
財團法人台灣尤努斯基金會於2015年成立，由諾貝爾和平獎得主格萊珉銀行創辦人穆罕默德．尤努斯博士授權，致力於台灣推廣深耕四大志業，包含籌辦格萊珉公益信託、社會型企業基金、大學尤努斯社會企業研究中心及推廣輔導社會型企業。蔡慧玲指出，為了強化年度青年培育的重點目標，基金會積極與有志於社會公益及善經濟領域耕耘的大學合作，使利益社會、股東不分紅致力解決社會問題的社會型企業模式能夠在年輕人心中築起深刻的利他價值觀。高大社企研究中心主任耿紹勛教授也針對國內高等大學擴張對大學教育品質及所得不均問題，提出多年來的研究心得。
國立高雄大學成立於民國89年，是一所「沒有圍牆的森林大學」，並有自由的學術研究風氣及優質的學習環境。校長王學亮表示高大尤努斯社會企業研究中心的成立將接軌國際，對於學校能夠成為全球第41所大學尤努斯中心深感榮幸，高大尤努斯中心將設諮詢委員會連結各界資源，培育社會型企業人才及致力社企在地化研究。
尤其高雄大學注重環境教育，自93年簽署國際公認，大學推動永續發展最具指標意義的文件「塔樂禮宣言」起，連續8年獲得國內各項環保獎項，更獲得教育部核定為綠色大學示範學校，可見高雄大學落實環保的決心毅力，此亦與尤努斯博士所提倡全球三零任務：零貧戶、零失業率及零碳排放，其對環境友善的理念，不謀而合。
誠如尤努斯博士在高大社企中心揭幕祝賀錄影中所說:「新的一年即將到來，讓我們許下承諾:我們要建設一個令自己自豪的新世界，且讓我們攜手完成，更期待國立高雄大學尤努斯社會型企業研究中心致力完成這個理想」!
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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