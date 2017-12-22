「國寶在嘉．典藏未來」 張花冠就職3週年記者會中央網路報 (2017-12-22 16:57)
張縣長在立委任內爭取的故宮南院，是落實文化分權、藝術下鄉的典範。她提出「文化觀光新時代」理念，強調文化不是奢侈品，更不是上位階級才能享受的品味，而是庶民百姓的日常，文化更應結合觀光旅遊和產業，成為當代的動態展演，才能繁榮地方，成就經濟往前發展。
故宮南院是嘉義縣數十年來最具規模的建設，這是一座國際級博物館，匯集了亞洲藝術與文化精髓，除了常態展覽，105年12月的「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，與東京國立博物館和九州國立博物館攜手鉅獻，是日本前所未見、最高規格的海外展覽。
今年2月和12月，縣府與南故宮、台灣大哥大合作，推出「2017繽紛亞洲．故宮南院湖畔音樂會」和故宮南院花火音樂會，邀請日本Bossa Nona天后小野麗莎、日本聲樂家Asako Tamura田村麻子等帶來膾炙人口的歌劇選粹、交響樂作品，以及重現20年來感動人心的跨世代金曲，來自國內外的熱情觀眾塞爆會場，盛況空前，堪稱嘉義史上最具水準的大型音樂鉅作之一。
張花冠在第二任的第三週年，爭取在故宮南院設置「國寶文物修復展示館」（國寶館），成為國內文物保存維護的重要據點，縣府並規劃在南故宮北側入口設置二座連接蒜頭糖廠的"Double S"景觀橋，已完成先期規劃的蒜頭大橋未來將採景觀橋方向設計，與故宮南院相輝映，成為嘉義新地標。
縣府團隊也以故宮南院為核心，規劃興建茶業體驗博物館、微型文創園區及「MOMA當代藝術館」，各式館群群聚的文化觀光景點，將交織成全臺第一個「博物館聚落群」。
22日上午11時在民主廣場舉行3週年就職記者會，議長張明達、18鄉鎮市長和縣議員應邀共襄盛舉，台北NO.1舞團將嘉義文化觀光、農業、產業新時代意象融入舞蹈之中，並邀請張花冠、張明達和吳芳銘大跳時下最夯的抖肩舞。
張花冠向鄉親報告任內政績，並與張明達、副縣長吳芳銘、秘書長張志銘和故宮南院副院長李靜慧等人，將樂高堆製而成的青花瓷、龍藏經、景觀橋和翠玉白菜模型放在嘉義地圖，象徵嘉義文化觀光蓄勢待發的新面貌。
2018嘉義燈會是明年嘉義最大的盛事、10年來嘉義人最光榮的慶典。今年3月開始，張縣長分別前往日本、越南、新加坡、韓國等國，邀請當地觀光旅遊部門明年燈會期間來「嘉」展燈，縣府團隊主動尋求與當地旅遊業者合作的機會，拓展燈會期間前來嘉義觀光的國際旅客人數。
張花冠指出，過去臺灣燈會都以「燈籠」為主要展演形式，再以人物、動物、建物等造型進行發想，製作出不同類型的燈籠，明年在嘉義舉行的臺灣燈會除了傳統的花燈與燈籠外，縣府團隊將結合「光影藝術」（light art），以空曠的黑夜為幕，以故宮南院的湖畔為意象，透過科技手法的呈現，作為光影藝術的舞台，提升嘉義的能見度，讓國際看見故宮南院，看見嘉義。
張花冠深信，2018嘉義燈會將翻轉民眾過去對燈會的傳統印象，當燈會結合光影藝術，呈現出不同以往的幻化景緻，將是節慶盛典與藝術科技展演的完美結合。
(宋其佳報導)
【中央網路報】
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