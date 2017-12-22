【中央網路報】

全台首家New Era快閃店 信義新天地A11初登場New Era推出星際大戰各式經典角色帽款，讓星際迷一次完整收藏！Run DMC系列是向80年代美國著名的饒舌團體致敬，傳達出New Era對於嘻哈文化精神的重視920 RUN DMC 單寧_$1,380950 STAR WARS 黑_$1,6805950 RUN DMC 黑_$1,6805950 STAR WARS 風暴兵 _$1,980 New Era創立初期即以20年代當紅的〝報童帽〞開啟輝煌時代，其跨界與美國職業棒球大聯盟合作的創舉，更掀起59FIFTY®傳奇帽型的流行風潮！New Era不僅深受球迷喜愛，多元的設計、尺碼及款式打造出如同客製化般的服務，更將帽子由運動配件推向時尚潮流的指標！New Era精益求精的精神不滅，近年來多款服飾、配件的釋出，更展現出其對於發展為全方位品牌的決心。New Era“首家”快閃店將於12月26日進駐新穎繁華的信義新天地A11，將傳奇人物與經典電影以全新的風貌重現，主打與美國著名經典饒舌嘻哈樂團〝Run DMC〞、經典電影〝星際大戰〞等系列合作商品，並同步推出多款服飾、配件及免費整帽服務，邀請粉絲們帶著帽子回歸整帽，一同歡慶全台首家New Era快閃店開幕！多方位跨界聯名！首家快閃店喚起粉絲的〝原力〞精神、同步感受搖滾精神！New Era的帽子不單只是一頂具實用性的配件，亦涵蓋了街頭文化精神與運動家精神的象徵！New Era信義新天地A11快閃店的主打系列之一〝Run DMC〞系列，便是向80年代美國著名的饒舌團體致敬，傳達出New Era對於嘻哈文化精神的重視；而New Era與美國職業棒球大聯盟MLB的長期合作更帶起了多款經典帽子的趨勢，各式配色的MLB球隊帽款也為此回A11快閃店增添許多光彩；不僅如此，搭上2017年12月上映的經典電影星際大戰續集風潮，更推出各式經典角色帽款，重新演繹〝願原力與你同在〞的輝煌時光，至少12款STAR WARS聯名帽邀請星際迷一次完整收藏！欲瞭解更多特色系列商品民眾可於12月26日後前往New Era信義新天地A11快閃店參觀選購。不再為帽子變形而苦惱 New Era邀請粉絲免費整帽因擠壓而導致帽子變形，是許多愛帽人士頭疼的問題，不管是將帽子放回帽盒裡，亦或是輕輕凹折帽沿，都難以將變形的帽子恢復得完好如初，為此New Era信義新天地A11快閃店首度引進整帽機，以電加特殊熱模具，高溫蒸氣快速將帽子重新塑型。凡於2017年12月26日至2018年1月15日的平日15：00-17：00及周末12：00-14：00帶著New Era帽子到店，即可免費享有整帽服務，不要錯過難得的機會，讓你的帽子煥然一新！限時限量好康大放送 New Era首間快閃店邀請民眾熱情共襄盛舉New Era信義新天地A11快閃店於2017年12月26日至2018年1月15日限時登場，多項好康回饋顧客，為此New Era特別空運多款韓國版背包獨家限定販售。此外，凡消費即有機會獲得限量NEW ERA TAIWAN專屬貼紙與NEW ERA帽USB鑰匙圈，單筆滿3,000元還可獲得價值2,080元的萬用瑞士刀組，贈品數量有限，送完為止！(蘇松濤報導)