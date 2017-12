【中央網路報】

全台首家New Era快閃店 信義新天地A11初登場New Era推出星際大戰各式經典角色帽款,讓星際迷一次完整收藏!Run DMC系列是向80年代美國著名的饒舌團體致敬,傳達出New Era對於嘻哈文化精神的重視920 RUN DMC 單寧_$1,380950 STAR WARS 黑_$1,6805950 RUN DMC 黑_$1,6805950 STAR WARS 風暴兵 _$1,980 New Era創立初期即以20年代當紅的〝報童帽〞開啟輝煌時代,其跨界與美國職業棒球大聯盟合作的創舉,更掀起59FIFTY®傳奇帽型的流行風潮!New Era不僅深受球迷喜愛,多元的設計、尺碼及款式打造出如同客製化般的服務,更將帽子由運動配件推向時尚潮流的指標!New Era精益求精的精神不滅,近年來多款服飾、配件的釋出,更展現出其對於發展為全方位品牌的決心。New Era“首家”快閃店將於12月26日進駐新穎繁華的信義新天地A11,將傳奇人物與經典電影以全新的風貌重現,主打與美國著名經典饒舌嘻哈樂團〝Run DMC〞、經典電影〝星際大戰〞等系列合作商品,並同步推出多款服飾、配件及免費整帽服務,邀請粉絲們帶著帽子回歸整帽,一同歡慶全台首家New Era快閃店開幕!多方位跨界聯名!首家快閃店喚起粉絲的〝原力〞精神、同步感受搖滾精神!New Era的帽子不單只是一頂具實用性的配件,亦涵蓋了街頭文化精神與運動家精神的象徵!New Era信義新天地A11快閃店的主打系列之一〝Run DMC〞系列,便是向80年代美國著名的饒舌團體致敬,傳達出New Era對於嘻哈文化精神的重視;而New Era與美國職業棒球大聯盟MLB的長期合作更帶起了多款經典帽子的趨勢,各式配色的MLB球隊帽款也為此回A11快閃店增添許多光彩;不僅如此,搭上2017年12月上映的經典電影星際大戰續集風潮,更推出各式經典角色帽款,重新演繹〝願原力與你同在〞的輝煌時光,至少12款STAR WARS聯名帽邀請星際迷一次完整收藏!欲瞭解更多特色系列商品民眾可於12月26日後前往New Era信義新天地A11快閃店參觀選購。不再為帽子變形而苦惱 New Era邀請粉絲免費整帽因擠壓而導致帽子變形,是許多愛帽人士頭疼的問題,不管是將帽子放回帽盒裡,亦或是輕輕凹折帽沿,都難以將變形的帽子恢復得完好如初,為此New Era信義新天地A11快閃店首度引進整帽機,以電加特殊熱模具,高溫蒸氣快速將帽子重新塑型。凡於2017年12月26日至2018年1月15日的平日15:00-17:00及周末12:00-14:00帶著New Era帽子到店,即可免費享有整帽服務,不要錯過難得的機會,讓你的帽子煥然一新!限時限量好康大放送 New Era首間快閃店邀請民眾熱情共襄盛舉New Era信義新天地A11快閃店於2017年12月26日至2018年1月15日限時登場,多項好康回饋顧客,為此New Era特別空運多款韓國版背包獨家限定販售。此外,凡消費即有機會獲得限量NEW ERA TAIWAN專屬貼紙與NEW ERA帽USB鑰匙圈,單筆滿3,000元還可獲得價值2,080元的萬用瑞士刀組,贈品數量有限,送完為止!(蘇松濤報導)