【中央網路報】

【麥田書訊】時尚女子漢吳娮翎，迎接美麗蛻變第二人生！《我可以不勇敢：但我有面對脆弱的勇氣》明年1月，感動上市！相信自己有重新開始的能力！與其人前故作堅強，不如回頭討好自己。時尚女子漢吳娮翎，迎接美麗蛻變第二人生！那些微笑背後的傷痛……三十歲那年，剛從時尚雜誌編輯轉戰報社記者的娮翎，在吃完公司尾牙後，竟被醫生宣告得到癌症……有那麼一段日子，生命簡單的只剩下治療癌症這個選項。然而她從未在任何人面前掉過眼淚，也幾乎不讓任何人感受到她的情緒。每天依舊笑臉迎人，努力維持和大家一樣正常的生活，直到化療把一路累積在身體的痛、心裡的淚一股腦的炸開，讓家庭也陷入一觸即發的緊張關係……承認脆弱，不代表不勇敢「我們太習慣表現自己美好的樣子，卻忘記自己有需要被照顧、被愛的需求。」她發現原來真正的勇敢不是表現出勇敢，而是展現脆弱，去擁抱自己。唯有真實確切的愛自己，才能把愛完整的留下來。於是，她選擇改變，拒絕當一個「ok小姐」，面對旁人的要求無法做到，就告訴自己：「算了吧，不要勉強。」立下生活目標就昭告天下，拋開羞恥心，讓自己放手一搏；面對美醜，她明白真正的「美」並不是毫無缺陷；看待愛情，她更洞悉人生並無「非你不可」這件事，過多虛耗只是苦了彼此……與其人前故作堅強，不如回頭討好自己。如今，與疾病纏鬥告一段落，暫時從乳癌畢業的娮翎，重新面對生活大小鳥事、人際與職場的種種威脅，依然樂觀積極，但更懂得疲倦了，就要停下來歇會；傷心了，就大哭一場，不再讓情緒的黑洞回過頭將自己吞噬……她明白，也許在一片軟弱的淚眼朦朧中，更能一步步走向內心的自己。因為凡是人都有不勇敢的時候，與其知道如何勇敢，不如學會如何面對脆弱。當堅強與脆弱相輔相成，拿回對生命的決定權，才能孕生出純然、真實的勇氣。《我可以不勇敢：但我有面對脆弱的勇氣》36篇嶄新體悟，獻給在生活中動彈不得的你原來在脆弱面前，我們都有不勇敢的權利。吳家德│迷客夏副總經理、林可彤│名模作家、林靜如│律師娘、冒牌生│青年作家、張允曦（小8）│演員、連俞涵│演員、陳夏民│逗點文創結社總編輯、崴爺│網路連續創業家、葉曄│書寫藝術家、鄭娟芳│東方美集團副董、謝文憲│兩岸知名講師──好感推薦！＝新書分享會，歡迎蒞臨＝2018.01.21│日│2:00pm-4:00pm│金石城中店3F（台北市中正區重慶南路一段119號3F）