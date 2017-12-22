記者陳宜婷／台北報導

金融監督管理委員會為活絡交易市場並吸引更多年輕、數位族群投入證券交易市場，於2015年6月起開放並積極鼓勵證券業者辦理線上開戶業務，且陸續提供多項配套以提升便利性，統計至今年上半年，線上開戶已超過8千戶。隨證券線上開戶作業日趨成熟，證券商紛紛投入許多資源設備，逐漸發展出屬於自己的特色，如利用行動APP開戶平台，一次性申辦「銀行戶＋證券戶」免臨櫃、線上銀行交割帳戶設定、預約線上開戶、24小時在線服務、WEB及行動APP版開戶平台等客製化服務，正在快速改變傳統金融產業的營運模式。

券商開辦的線上開戶是指投資人不用出門，利用上網或行動APP開戶平台就可以開立證券戶，若投資人已有銀行活存帳戶，還可以指定為交割帳戶，不用親赴銀行開立一個專屬交割帳戶；即使沒有活存帳戶，部分券商如國泰證券等，也提供直接在線上開設數位存款帳戶作為交割戶，達到完全不同出門、就可以開戶下單買股的便利程度，目前已開放22家券商開辦線上開戶之業務。

行動科技、社群媒體、巨量資料等數位科技的發展為金融服務帶來了改變，券商的概念由特定的場域轉化為無所不在的服務，也推動金融服務業進入Bank 4.0階段，並考驗著業者是否具備卓越的金融與科技結合能力，更加做為驗證傳統證券商能否在數位浪潮下生存的重要關卡。為創造差異化服務，亦有證券業者以解決投資人在投資旅程中的痛點為核心，從投資人在進行股票交易前需要先完成開戶的需求為出發點，以國泰綜合證券為例，應用「動態密碼、光學辨識與應用程式資料串接」等技術，推出引領業界創新風潮的「線上開戶App」，只要具備銀行存戶身份，即能快速便利的走完證券戶線上開立流程，不限場所和時間，全程於手機上操作，無須相約視訊認證，不用準備自然人憑證，更不用事先到銀行開立交割帳戶。投資人可快速完成開戶，享受無縫接軌的快意數位服務，掌握進入股市的投資先機。

自金管會開放證券線上開戶作業，其高度便利性切中數位網路世代喜愛在線上申請並辦理各項業務的需求，利用線上辦理開戶作業的用戶皆有明顯成長；而證券業者也積極結合金融與科技的研發相關軟、硬體，期望除吸引習慣數位化操作的年輕族群，更能讓不習慣行動下單的資深股民也能輕鬆走完線上證券戶的開立流程，進而樂於接觸證券數位服務內容。

因應通膨風險以及看好大盤趨勢，不少投資者紛紛投入股市交易，以求投資利潤並減免通膨風險，但投資市場永遠存在風險，投資者仍須謹慎檢視自己的資金水位以及設定停損點，以免得不償失。