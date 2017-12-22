粒粒皆辛苦！蚵農寒冬放蚵苗 一年後可收成台灣好新聞報 (2017-12-22 16:03)
記者黃芳祿／台南報導
冬至前後是台南沿海放蚵苗季節，今早盡管天氣酷冷，蚵民仍是全副武裝頂著冷冽氣候，駕著膠筏在出海口內側小潮溝進行放苗作業，蚵民說，如果氣候正常，大概在一年後就可以採收剝肉上市。
七股區永吉里蚵民王進通說，冬天風大，適合蚵苗放養在內陸小潮溝進行養殖蚵苗作業，藉由漲退潮海水養份供應蚵苗。蚵農再說，過冬的蚵苗等到明年春天氣候穩定，淡鹹水較為平衡，再拖往七股潟湖一帶進行續養。
綁放蚵苗需要二人組，一人拿蚵苗給一位拿著綁在蚵架上面，王進通夫婦今晨都穿著防水和防寒青蛙裝。蚵民再說，養蚵是靠老天爺吃飯的行業，它有七分風險在，養殖期間最怕颱風來襲，一旦蚵棚遭颱風破壞，前半年的辛苦照顧都功歸一簣。
鮮蚵好吃，但都會區民眾很少有人知道其實是粒粒皆辛苦，蚵農們總是盡本份的工作養殖，儘管付出，唯收是否有收成得看老天爺肯不肯賞碗飯吃。
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