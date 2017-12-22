育達科大餐旅系育才有成 成果展吸睛



(中央社訊息服務20171222 16:12:22)古云：「春耕 夏耘 秋收 冬藏 」，冬天是收穫傳承的季節，期待下一季雨露天晴帶來春日的希望。育達科技大學餐旅經營系於12月20日在學校育才庭舉辦教學成果展，展現學生與老師這一年豐碩的成果，鼓勵學生站穩腳步，紮實學習，超越自我，這一年老師們帶領著學生征戰台灣各地比賽，這一年老師也鼓勵著學生走出台灣迎戰國際，這一年得獎的喜悅背後是老師與學生每天在專業教室訓練、鍛鍊、精煉精進的努力成果。 餐旅經營系黃秋菊主任表示，系上師生們正蓄滿能量，塑造餐旅專業服務好口碑，不僅讓國內餐旅產業看見我們的實力，主動來函要求辦理徵才說明會，未來也將在海外開枝散葉，從國際視野培育專業人才，在106學年開始招收國際學生春季班，實現育達餐旅幸福就業目標。 本發表會餐旅系特別請系上遴聘的客座教授，日本料理大師鎌倉聡老師，帶領同學們一同製作精美餐點，讓與會師長貴賓品嘗，從實務面展現學系遴選師資的用心與同學學習成果。 育達科大黃榮鵬校長指出，餐旅系十分榮幸於今年邀請到日本料理大師鎌倉聡老師，擔任客座教授來協助系上實務課程，提升學生對於異國文化與料理的認識與專業，希望藉由鎌倉聡老師所帶來的富具特色之日本料理實務課程，能激起學生對不同領域的興趣與專業，提供學生不一樣的學習經驗，與日本料理技術精進能力的機會。 另外，今年學校餐旅經營系海外實習成果豐碩，6月份大三同學也走出小格局，前往中國大陸崑山旅館企業見習，在2個月的企業實習中，體驗不同的民情風俗、環境氣候、交通等，讓學生跨出舒適圈，瞭解自己、體會競爭，建構自我實力，儲備翻轉的能量。



訊息來源：育達科技大學



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