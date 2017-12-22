第11屆澳門設計雙年展 崑大視傳系獲3優異獎



(中央社訊息服務20171222 16:07:24)由澳門文化局澳門藝術博物館與澳門設計師協會聯合主辦、澳門基金會協辦的第11屆澳門設計雙年展，在澳門回歸賀禮陳列館專題展覽廳開幕。崑山科技大學視傳系由黃雅玲院長與鄭中義助理教授，指導碩二生汪庭楷與大三生黃嘉宏參賽，分別有5件作品入圍，3件便獲選優異獎，成績斐然！



澳門設計師協會自1994年舉辦首屆「澳門設計雙年展」，至今已有23年歷史，為澳門綜合設計界別唯一的專業比賽，是兩岸四地極具代表性的設計盛事。本屆雙年展徵集來自全球33個地區，逾4000組作品，其中僅20%作品入選複審，作品數創歷年之冠，歷經逾半年的籌備及評選，由廣煜（北京）、Céline Lamée（阿姆斯特丹及北京）、Steffen Knöll（德國）組成的評審團選出約80項獎項，展出200組作品，得獎者及作品來自中國、香港、澳門、臺灣、德國、英國等地，除能入選澳門設計雙年展年鑑及獲得展出外，部份獲獎作品將被澳門藝術博物館納入永久館藏。 指導老師鄭中義表示，黃嘉宏的作品《那些在/日復一日/之間的。》、《déconstruction》、《山/SHAN》皆入圍，其中《那些在/日復一日/之間的。》取得優異獎，該作品是在校內就讀大二「印前管理設計實務演習」課程的專案設計，以日常的攝影紀錄，整理、編排成一本可展開成海報與收納成冊子的作品；《déconstruction》是課餘練習的平面海報作品，透過視覺上的反覆拼接與炸裂圖樣，將解構主義的解圖以圖像化的方式表現；《山/SHAN》則是2016年崑山科大歌弦社期末成果發表的宣傳海報。



黃雅玲院長指導汪庭楷的作品《夢DREAMNOW》、《2017 XIN NIAN KUAILE Taiwan》，雙雙榮獲優異獎。《夢DREAMNOW》為大學畢製實習階段個人創作作品，以金色不朽寓意貫穿宗旨「由始至今，由無自生。初夢如胚，或減或增；是時風起，浮升至頂」的獨立出版年曆；《2017 XIN NIAN KUAILE Taiwan》為2017年初設計作品，運用絹印印刷技術，將臺灣國花「梅花」符號化，在一盆花禮祝福寓意中蘊藏農曆年貼春聯習俗，讓臺灣歷史與文化由設計昇華傳達新意。



校長蘇炎坤說明，崑山科大鼓勵優秀學生專業作品參加校外競賽，透過比賽、觀摩學習提升學生專業及創新能力，強化學生國際移動力與國際設計交流，該次特別挹注師生前往澳門授獎與設計交流，為本屆臺灣少數親臨澳門授獎的學術單位。視傳系主任黃志偉表示，本屆澳門設計雙年展籌委會起用全新班底、年輕委員，為雙年展注入新思維，推動走向更國際化規劃，澳門設計雙年展已由本地設計活動，發展成海峽兩岸暨港澳地區設計界盛事，學生在該國際賽事獲獎，意義重大。



第十一屆澳門設計雙年展的獲獎作品即日起至2018年3月31日，於澳門回歸賀禮陳列館對外展出，開放時間為周二至周日上午10時至下午7時（下午6時30分後停止入場），免費開放，歡迎業界先進及學子踴躍參觀交流。相關訊息可上網瀏覽藝博館http://www.mam.gov.mo/。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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