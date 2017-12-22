吳明機處長變身歐巴主廚 大展廚藝推廣中小企業創新暖食力



(中央社訊息服務20171222 16:04:05)為推動「中小及新創企業發展條例(草案)」之立法並推廣輔導業者優質產品，經濟部中小企業處吳明機處長今天假社會創新實驗中心所屬之創藝廚房，親自下廚分享紅燒獅子頭的獨傳秘方，大展熟男廚藝，並於經濟部中小企業處官方粉絲團線上直播，接受網友詢問，同時介紹未來政策方向及中小及新創企業立法7大處方。



吳明機處長表示，自今(106)年2月上任以來，已開創性地首辦創業型SBIR、新增協助投融資新措施、建置法規沙盒平臺、成立社會創新實驗中心等；而為扶持中小企業面對未來挑戰，正加速積極研擬「中小及新創企業發展條例(草案)」，共分為7大重點：包括優化經營環境、財務支援、租稅環境、城鄉創生、新創育成、新創實驗、公共採購或公共工程之配合發展，以因應全球發展趨勢，並為中小及新創企業建置友善而健全的經營環境。



本次直播活動中，除別開生面由男性公職人員下廚展現廚藝，打破「君子遠庖廚」形象外，並特別選用經濟部中小企業處所輔導廠商之優質食材，包含主菜「紅燒獅子頭」之豬肉為榮獲國家磐石獎、打造養豬產業綠色價值鏈的祥圃實業「究好豬」，使食材更加入味的調味料則為榮獲經濟部OTOP優質企業獎、深具OTOP職人精神的西螺鎮「瑞春醬油」等。歐巴主廚團3位團員均表示，平時在家就喜愛下廚、甚至擔任照顧家人三餐的煮夫角色，而臺灣的中小企業有140萬家，國人的食衣住行皆離不開中小企業，更是臺灣創新的重要推手與轉軸，這次透過直播下廚，希望能讓更多人認識中小企業，也讓正在規劃推動的「中小及新創企業發展條例(草案)」，能獲得更多的建議與支持。



本次直播全程可至「經濟部中小企業處粉絲團」(www.facebook.com/smea.gov.tw)觀看，影片名稱為「歐巴主廚 中企嚴選，企業創新暖食力」，中小企業處亦呼籲企業及民眾加入粉絲團，隨時獲得中小企業各項政策及輔導服務最新資訊。



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訊息來源：經濟部中小企業處



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