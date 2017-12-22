（台北訊）今（12/22日）大華嚴寺舉行「夢參祖師報恩追思法會」，現場齊聚上千僧人及信眾前來弔唁。夢參老和尚的開門大弟子海雲繼夢法師，代表華嚴僧團向眾人表達感念致謝，並在致詞時緩緩道出他與夢參老和尚的師徒因緣，言談之間追憶了他們這26年來攜手弘法的深刻情誼。「師父在26年前的今天，給了我一個開始，今天我為師父迎接一個圓滿的結束。」夢參老和尚一生到處漂泊弘法，海雲繼夢也四處講經，師徒二人相遇、相知相惜的因緣何其不易。海雲繼夢1991年12月22日皈依夢參門下，開啟了他的修行之路，兩人共同建構華嚴五教僧團，因此他擇於皈依紀念日主持追思會、緬懷夢恩師。海雲繼夢表示，夢參老和尚從16歲出家，一直到103歲圓寂，這87年的歲月中，沒有一天離開過佛門，儘管他曾在監獄中受了33年冤獄之災的磨難，仍然堅持每天在獄中持誦十大願王。在獄中的日子相當辛苦，但夢參老和尚每當要吃飯時，一端起碗來，一定唸一遍十大願王，一則禮敬諸佛，二為稱讚如來，三則廣修供養，唸完才吃飯。即便在獄中沒有辦法執行所有佛教儀軌，但夢參老和尚心中始終帶著佛法，33年就這樣過去了，而他的一身傲骨，也讓中國佛教從批鬥中重新撐了過來。夢參老和尚與海雲繼夢，師徒之間無話不談，夢參老和尚所說的人生故事，大多也都是經由海雲繼夢記錄之後付梓，收錄至《百年一夢參本覺》一書。不過海雲繼夢笑說：「我與師父的談話之中，吵架就占了一半以上的時間。」這是他們既是師徒又似父子，此生無從分割的默契。「我們生生世世互為父子，今生我父你子，來生你父我子，誰能料到？」2000年7月1日一早，師徒二人並肩在尼加拉瀑布旁，在霧中散步閒談，當時夢參老和尚對他說：「不談往生，只問來世，不要迷啊！」意味著，一轉身，他會再回來。「人家都是『送往生』，我們是『接來世』，所以我們接回了老人家的舍利土。」海雲繼夢感慨，11月底突然傳來師父圓寂的消息，原本每年12月例行回山探望老人家，此番卻變成上山去「迎接」師父。海雲繼夢說：「慎終追遠，我們不忍心太早把師父送走。」夢參老和尚的舍利子撿好之後，剩下了舍利土以及骨灰，而舍利子必須一年之後才分發，目前全部供養在山西真容寺。海雲繼夢也表示，之所以迎回師父的舍利土，是為了追悼師恩，也象徵了弟子們對師父的深刻情感，日後將舍利土供於大華嚴寺，與所有人一起同霑法義。圖說一至圖說三：夢參祖師追思法會。