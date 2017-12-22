（台北訊）十九大後首批最大規模二岸商務交流，由國際品牌冠軍聯盟、人文薈及服務力私董會，帶領大陸十五名來自北京、南京、上海、珠海、深圳、香港、成都等知名企業家落地臺灣，揭幕「首屆兩岸人文商道圓桌會議」。本次由白婷院長帶路臺灣文創品牌冠軍考察，囊括占臺灣GDP過半的百大上市企業家、並由台僑聯王調軍理事長領軍超過四百位臺灣工商聯企業家共同參與！台灣企業家如:品冠盟台灣分會執行長吳慧真、中區執行長何修榕、維格餅家孫國華、臺灣百大精品暨大田精密李孔文等董事長、1300紐約華裔白瓷藝術家沈亨榮及臺灣最大企業家組織郭國聖副理事長與大陸中國生命科學集團丁小梅董事長、潤星韓亞集團孟丹院長、江蘇昱芃能源集團朱曉暉董事長、明日世界駱必亮、上海食品集團白領餐龍頭周多珍、北京央企王欣副總裁、品冠盟大灣區理事珠海分會會長陳美佐董事長、車聯網教父博泰集團應總裁等展開此次私董會。白婷院長表示：「我相信，兩岸攜手是下一個華人共創經濟奇跡的關鍵！」如何對接大陸的人口市場紅利的優勢，將臺灣的品牌冠軍種子播種到大陸，是國際品牌冠軍聯盟的平臺宗旨。本次更首度將私董會落地臺灣，期待兩岸不同行業一把手所提出辛辣觀點，能讓企業得以跳脫框架及衝破現有盲點！國民黨榮譽主席吳伯雄接見企業代表們時表示，兩岸經濟合作是手牽手，兩岸文化交流是心連心，政府交流越少，民間交流越要加強！並大力支持亞洲兄弟影視集團白亨利董事長的兩岸破冰喜劇系列「你是我兄弟」。此外，國際品牌冠軍聯盟名譽主席暨臺灣僑商聯合會理事長王調軍（鐙緯）表示：「破冰尚未完成，同志仍須努力」，期許兩岸和諧相生與繁榮共處。為使本次交流項目得以實質落地推動，國際品牌冠軍聯盟項目辦公室將扮演重要整合溝通橋樑，由長期耕耘國際品牌策略之上海巴歐鷹袖文化發展有限公司負責。上海巴歐鷹袖董事總經理謝振維表示，務必將本次交流活動的成效深耕落實，為兩岸一帶一路政策做出具體的實踐，專案辦公室除了推展品冠盟企業提出之需求外，也積極推動兩岸商務諮詢平臺、兩岸一家親文青聯誼活動、國內隱形冠軍企業扶持及持續辦理白婷院長帶路之大師殿堂課程、講座與兩岸頂尖企業圓桌會，期許帶來強強聯手效益。圖說一：由國際品牌冠軍聯盟創會主席白婷(中)領軍首屆兩岸人文商道圓桌會議在圓山大飯店國宴廳盛大召開。圖說二：由亞洲兄弟影視投資集團董事長白亨利(前左一)策畫兩岸攜手合作喜劇大片『台囧-你是我兄弟』在國民黨榮譽主席吳伯雄(中)見證下正式啟動。