樹科大產學攜手魔髮無邊 「藝遊未境」秀成果



(中央社訊息服務20171222 15:51:54)樹德科大產學攜手專班合作的薇微髮廊與約瑟髮藝，首創與台北101造型美學南北串聯，假高雄市舉辦「2017藝遊未境~新銳之星傳承世代名師雋永流行髮藝秀」，是南臺灣少見具國際水準級的造型沙龍秀，47位新銳造型設計師的作品，款款精彩。該校攜手班學生占了18件，發表會吸引許多中南部業者與產學攜手班的大學校院、及高中職相關科系老師與主管觀摩。該校流行設計系郭哲賓主任、行銷管理系胡寬裕主任與黃慶源老師三人撥冗參與，到場為學生加油打氣。



促成是項活動的橋樑，是沙龍專業的威信經管顧問公司郭正慶董事長與吳易旻總經理，二人首度跨區域談合作展演。主辦單位之一的薇微髮廊董事長也是樹德科大傑出校友，在約瑟髮藝孫嘉隆董事長、台北101造型美學葛立華與連毅涵經理共同策劃籌辦下，再加上校友王思婷合資的報囍囉創意婚禮公司的創意指導下，讓與會來賓個個意猶未盡，神遊在「藝遊未境」的氛圍中。



既定調為「藝遊未境」，當然就得玩出新花樣又不失專業，光是出場秀的哈利波特霍格華茲學校的葛來芬多、赫夫帕夫、史萊哲林、雷文克勞四大魔法學院院長的裝扮秀，讓來賓嗨翻了；設計師的千變魔「髮」術，融合時尚元素，技藝及學理涵養的相輔相乘，讓魔「髮」學校的專業與創意名不虛傳。



該校在「藝遊未境」參賽的產學攜手合作學生表現很亮眼。最大獎項「名師雋永」特別獎，由具有20幾年設計師經歷的行銷系林桂英以《時空疊代》拔得頭籌。



「新銳之星」獎由流設系黃書玟以《「無瑕》與張斯閔的《覺醒》榮獲優選獎；鄭響妙的《逐•影》與李紓涵的《「灩》獲佳作；行銷系鍾劼璇的《懵》、孫詩菡的《靜謐》、及鄭怡婷的《獨運匠心》亦獲佳作；「傳承世代」獎項由行銷系李宗穎、郭雨婷、張宜筠、謝虹珠、林彩婷，以及流設系羅翊真、陳羿如、呂翊華、廖偉伶九人入選。



樹德家商陳茂霖校長、實習處戴寶娥主任、美容科蔡淑娟主任、立志中學段珮誼主任、達德商工美容科藍雅惠主任、陳艾締老師都到場欣賞校友或學生的作品，也突顯產學雙贏、共享成果的榮耀。



行銷系負責薇微髮廊與約瑟髮藝產學攜手班的黃慶源老師表示，近幾年在參與廠商年度沙龍發表會時，深感美髮產業市場的競爭越來越白熱化，務必要透過企業化的經營及扎實的教育訓練，創造技術與服務的差異化，才能留住人才與永續經營，故大學端因應環境的變化，為攜手班設計的課程，目的就在符合業界需求，彈性化與實用性兼具，即使市場經濟變幻莫測，仍能一路茁壯成長。



訊息來源：樹德科技大學



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