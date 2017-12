崑山科大吳宏偉教授榮獲中國電機工程學會總會及高雄分會傑出電機工程教授獎



(中央社訊息服務20171222 15:51:05)中國電機工程學會總會在日前舉行會員代表大會,並頒發傑出電機工程教授獎、傑出電機工程師獎、優秀青年電機工程師獎以及青年論文獎15名。其中,崑山科大電通系吳宏偉教授在學術研究表現傑出,今年6月先榮獲中國電機工程學高雄分會傑出電機工程教授獎,今在榮獲中國電機工程學會總會傑出電機工程教授獎,雙喜臨門。



吳宏偉教授現年39歲,擔任崑山科大電通系教授並兼任創新創業育成中心主任,他與團隊研發「循環細胞篩選技術」與「微波透明導電薄膜技術」,除連續兩年榮獲國家新創獎、2016 IEEE MTT-S Outstanding Young Engineer Award以及2017國家產業創新獎外,該技術更已核准通過2件美國專利與5件臺灣發明專利,另有5件美國專利、5件臺灣專利與8件中國專利審查中。同時也獲得「科技部南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」、「國家發展基金創業天使計畫」、「經濟部工業局智慧財產價值躍升計畫」、「科技部智慧電子國家型科技計畫」及「科技部優秀年輕學者研究計畫」等補助,並與成大生科院以及奇美醫院合作進行臨床試驗,具有高度發展潛力、成長性與可塑性,成功執行後將能為國家省下一年兩百多億的健保費用,備受各界矚目。



吳宏偉教授現為國際電機電子工程學會IEEE 資深會員(Senior Member)、SCI期刊International Journal of Microwave and Wireless Technologies副主編、美國IEEE MTT-S(微波工程)、IEEE EMB-S(醫學工程)、IEEE Nanotechnology Council共5個技術委員會委員、美國IEEE Region 10亞太研討會審議委員以及IEEE Tainan Section Young Professionals副主席等17個IEEE職務。專長為光電半導體元件、微波工程與生醫電子,曾獲美國2016 IEEE MTT-S Outstanding Young Engineer Award (首位獲獎的臺灣學者,華人第二),已發表SCI論文共78篇,總引用次數超過1100次。



吳宏偉教授任職崑山科大初期,即參與科技部優秀年輕學者計畫、科技部百人拓荒計畫與科技部智慧電子國家型計畫,研發無抗體癌症診斷高階智慧醫療器材。專長跨足高階智慧醫療器材多個面向,並有豐富行政、跨領域研究及國際交流經驗。吳宏偉教授認為,技職校院的研發資源雖比不上國立頂尖大學,但他將研究室產出的實質成果商品化,同樣能獲得業界青睞,並獲得公部門及創投公司的支持,順利創業。



吳宏偉教授除有新創事業的成就外,也在學生身上投注許多心力,研發團隊成員有1位博士後研究員、5位國立大學博士生、7位碩士生,皆來自於崑山科大電通系的畢業生,從大學時期便跟著他學習,團隊向心力極強,讓吳宏偉教授感到十分欣慰。另外,他帶領學生陸續拿下2017 第2屆京臺青年創新創業競賽冠軍、第12屆戰國策全國創新創業競賽冠軍、廣州青創盃創新創業大賽優勝以及2016全國大專院校產學創新實作競賽綠色科技獎第3名,成果輝煌。



吳宏偉教授致力於跨領域研究,著重在微波工程、光電半導體與生醫電子。將自行研發的創新技術實質地推向產業界,帶領學生將實驗室創新技術貢獻給社會與國家,期望可為臺灣開創新一代知識經濟並打響Made in Taiwan (MIT)的品牌形象。



