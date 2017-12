韓次世代運算研討 今樹科大登場



(中央社訊息服務20171222 15:44:03)由韓國世宗大學、及韓國次世代計算機研究院(Korean Institute of Next Generation Computing, Korea)在台灣舉行的第三屆次世代運算國際研討會(The 3rd International Conference on Next Generation Computing 2017/ICNGC 2017b)今(22)日假樹德科大登場,該研討會在樹德科大國際與兩岸事務處、動畫與遊戲設計系協力下,讓許多國外學者見識到台灣學生國際化的程度,參與接待學生都具備優異的英日文能力。陳清燿校長也藉機介紹才20歲的樹德科大各學院的特色,並致贈紀念品及錦旗予大會主席Sung Wook Baik教授。



參與的學者專家、學生、工程師、或業界專家有來自巴基斯坦、越南、泰國、韓國、英國、日本、美國、台灣、沙烏地阿拉伯等9個國家、120餘位發表人,分別以口頭、海報方式,分享知識、創意、經驗等研究成果,互相切磋交流如何提升加速雲計算和社交網絡技術的發明與創新。



各項研究主題包括物聯網、雲端計算、大數據分析、人工智能、虛擬實境、多媒體、電腦繪圖、嵌入式系統、通訊系統、網路安全、數位媒體與遊戲設計、人機互動與跨域IT整合等議題。



即將開辦電競產業管理學位學程的動遊系主任蘇中和表示,韓國在遊戲設計與電競產業執全球牛耳,藉此研討會也讓師生與韓國學者近距離交流請益,更能拓展師生新思維與技術創新。



為了讓本次全英文研討會的事務進行更具質感,系上總召集人陳定凱老師率吳焉昇、王宗立、陳俊瑋三位老師成立接待團,集訓學生擔任接待或翻譯工作,讓國際友人有賓至如歸之感,也做了最好的國民外交。



