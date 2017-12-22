稻江學院幼兒教育學系傑出校友陳素敏獲頒幼教界最高榮譽幼鐸獎



(中央社訊息服務20171222 15:39:07)畢業於稻江大學幼兒教育學系進修部的校友陳素敏小姐，榮獲今年度台灣幼教界的最高榮譽獎「幼鐸獎」與「傑出園長獎」，上述好消息傳來，稻江全校師生十分高興，更為擁有一位如此優秀的校友感到光榮。稻江校友陳素敏，生長在一個重男輕女的家庭，媽媽常告誡她：「要會賺錢、出人頭地，才會被看得起」。也因而陳素敏從小就種著一個要成功的念頭，想要早點出社會賺大錢；雖然高中時期是讀商科，但畢業前，發現自己無法從事幫別人數鈔票的工作，因此陳素敏在同學建議下，勇敢進入幼教界服務，從此跟幼兒教育工作密切結緣。



陳素敏一生從事幼教工作，從隨車、帶班、協助行政事務的老師工作，最後一路做到副主任、主任、部長、總主任（執行長）等重要主管職務；即使工作非常忙碌，她仍不忘利用時間，充實自己專業技能，在稻江學院幼教系進修部進修，順利取得大學學歷。陳素敏奉獻幼教界四十年的認真表現，讓她在今年獲頒國內幼教界最高榮耀的幼鐸獎以及最佳園長獎，稻江大學全體師生同感榮幸。稻江優秀校友陳素敏勉勵國內所有幼教人，務必要一本初衷、堅持態度、終身學習，讓自己的專業才能隨時提升，並能在台灣幼教界持續發光發熱。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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