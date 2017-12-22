稻江學院幼兒教育學系傑出校友陳素敏獲頒幼教界最高榮譽幼鐸獎中央社 (2017-12-22 15:39)
稻江學院幼兒教育學系傑出校友陳素敏獲頒幼教界最高榮譽幼鐸獎
(中央社訊息服務20171222 15:39:07)畢業於稻江大學幼兒教育學系進修部的校友陳素敏小姐，榮獲今年度台灣幼教界的最高榮譽獎「幼鐸獎」與「傑出園長獎」，上述好消息傳來，稻江全校師生十分高興，更為擁有一位如此優秀的校友感到光榮。稻江校友陳素敏，生長在一個重男輕女的家庭，媽媽常告誡她：「要會賺錢、出人頭地，才會被看得起」。也因而陳素敏從小就種著一個要成功的念頭，想要早點出社會賺大錢；雖然高中時期是讀商科，但畢業前，發現自己無法從事幫別人數鈔票的工作，因此陳素敏在同學建議下，勇敢進入幼教界服務，從此跟幼兒教育工作密切結緣。
陳素敏一生從事幼教工作，從隨車、帶班、協助行政事務的老師工作，最後一路做到副主任、主任、部長、總主任（執行長）等重要主管職務；即使工作非常忙碌，她仍不忘利用時間，充實自己專業技能，在稻江學院幼教系進修部進修，順利取得大學學歷。陳素敏奉獻幼教界四十年的認真表現，讓她在今年獲頒國內幼教界最高榮耀的幼鐸獎以及最佳園長獎，稻江大學全體師生同感榮幸。稻江優秀校友陳素敏勉勵國內所有幼教人，務必要一本初衷、堅持態度、終身學習，讓自己的專業才能隨時提升，並能在台灣幼教界持續發光發熱。
訊息來源：稻江科技暨管理學院
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