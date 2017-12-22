府中15特映會 「小S巴克里」暖萌嬰兒車電影院



(中央社訊息服務20171222 15:26:43)為歡慶府中15六週年生日，新北市政府文化局邀請臺灣原創動畫電影《小S巴克里》舉辦嬰兒車電影院特映會，今(22)日導演邱立偉與動畫人氣主角小S巴克里布偶現身府中15新北市紀錄片放映院，與全場親子嘉賓共渡歲末歡樂時刻，可愛的小S暖萌嬰兒車電影院！



許育寧秘書長表示，「府中15」從民國100年12月創立迄今，已屆滿六週年，是全國首座以推廣動畫及紀錄片的主題館，今年10月我們入館人次已破100萬人。新北市政府，為了打造友善的養育環境，這幾年來，陸續推出公共託育中心、好孕專車、生育補助、幸福保衛站等家庭社會福利計畫。「府中15」也為了能打造如同在家般自由的觀影環境，於102年10月推出全國首創的「嬰兒車電影院」讓大家可以帶著小寶貝一起看電影、認識新朋友、接觸藝文活動，也邀請身懷六甲的孕媽咪們，一起加入嬰兒車電影院的家族，推出四年來受到好評，截至今年12月已放映367部電影、觀影爸媽達25,000人。 文化局表示，為了支持臺灣優質原創動畫，推廣嬰兒車電影院。力邀《小S巴克里》來到「府中15嬰兒車電影院」放映，《小S巴克里》是臺灣動畫家邱立偉創作的動物主角，小S的原創角色從繪本延伸改編成動畫影集在電視臺熱播，不僅榮獲臺灣金鐘獎肯定，賣出全世界33國家版權，更在海外入圍24個影展，奪得7個動畫長片獎項。小S的萌樣早已揚名海外，多次代表臺灣征戰各國際動畫影展。電影版的《小S巴克里》，從發想至完成劇本就花了3年多。其中有90%在臺灣完成，包括場景、角色和故事設計，影片中不僅看見臺灣原創動畫的軟實力，更讓臺灣文化走向國際。 《小S巴克里》是一部關於人類與動物之間充滿愛與勇氣的奇幻冒險動畫，出生臺南的邱立偉，把臺南街景栩栩如生呈現在《小S巴克里》電影場景中，包括大家熟悉的傳統建築、小吃文化、臺式招牌，甚至是滿布街頭的電線，這些畫面，就是邱立偉最熟悉不過的家鄉味。邱立偉投身動畫創作資歷逾25年，是臺灣動畫的中生代領軍人物。整部作品充滿臺灣在地特色，動畫由導演邱立偉領軍的動畫團隊studio2製作，全劇共動員將近500人參與製作，非常適合全家大小闔家觀賞。這部電影將於今年12月29日上映，歡迎大家能推薦親友，走進戲院觀賞，以實際行動支持臺灣動畫。



訊息來源：新北市政府文化局



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