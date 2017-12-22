（中央社記者張謙香港22日電）中國大陸一名帶團到泰國旅遊的領隊，因為團友的不文明舉措，以致枉死於大象腳下。



中國青年網今天轉述消息報導，昨天下午在泰國芭達雅象園內，重慶旅遊團領隊何永傑為救遊客被大象踩踏致死。



報導引述目擊者說，事情的起因是兩名遊客不聽導遊和何永傑的提醒，擅自找大象合照。



兩人起初被象夫發現並被驅逐，卻心有不甘，再次跑去拉摸大象尾巴兩次，結果大象被激怒，緊追他們不放。



報導表示，何永傑看到後，趕緊跑前救出兩名遊客，自己卻不幸被大象鼻子捲起後重重甩下，並被踩踏致死。



據報導，何永傑畢業於四川外語學院，今年35歲，這是他2017年的最後一個團。目前，事故的責任劃分還在進一步調查中。1061222