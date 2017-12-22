桃機瞬間跳電 長榮空廚電力系統調整中央社 (2017-12-22 15:50)
桃園國際機場第二航廈22日上午部分區域跳電，桃園國際機場公司副總經理但昭璧（前中）表示，初步發現原因為長榮空廚新建區域進行電力系統調整，因操作問題導致航廈停電。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年12月22日
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