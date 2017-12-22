桃園國際機場第二航廈22日上午部分區域跳電，桃園國際機場公司副總經理但昭璧（前中）表示，初步發現原因為長榮空廚新建區域進行電力系統調整，因操作問題導致航廈停電。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年12月22日