新加坡跨年亮點燈光投影秀中央社 (2017-12-22 15:50)
新加坡濱海灣跨年系列活動將揭開序幕，富麗敦酒店外牆從26日起幻化成精彩巨幅畫布，透過大型燈光投影秀盡情揮灑，描繪「郵差小熊」克服一切挑戰故事。中央社記者黃自強新加坡攝 106年12月22日
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