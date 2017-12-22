調查：搭小黃行動支付 集中25至39歲中央社 (2017-12-22 15:50)
台灣大車隊日前在150萬經常搭車會員中，抽樣調查20萬人付款行為，調查結果顯示，使用行動支付者主要集中在25至39歲。（台灣大車隊提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年12月22日
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