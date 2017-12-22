（中央社記者邱俊欽桃園機場22日電）桃園國際機場第二航廈今天上午因為有超過2萬5000安培電流產生，造成瞬間跳電，共計有5班航班延誤15分鐘，1班延誤48分鐘，影響共1500人次。



桃園國際機場第二航廈上午10時45分部分區域跳電，初步調查後為長榮空廚新建區域進行送電工程時，在送電時發生跳脫，造成電壓驟降，導致第二航廈美食街、出境大廳部分區域停電。



桃園國際機場公司副總經理但昭璧下午在桃園機場受訪表示，桃園機場上午10時45分到12時16分間有兩度停電。影響第二航廈南側與地下室許多設備，初步發現原因為長榮空廚新建區域進行電力系統調整，因為操作上的一些問題，導致航廈停電。



但昭璧說，在停電階段，計有5班航班延誤15分鐘，1班延誤48分鐘，影響旅客共1500人次。所幸在應變過程中除了桃機公司外，包括航警安檢、移民署、檢疫、海關、各航空公司等單位的配合，一起將影響旅客的不便減到最低。



他談到，桃機從下午12時16分恢復供電，持續觀察到1時，在確定所有系統與設備均已正常後，也恢復平常作業，整個事件處理上，還差強人意，對旅客表示相當抱歉。



對於停電意外，但昭璧表示會再檢討，類似意外是否能避免或改善，希望呈現更好的機場服務。



記者問到機場備援電力的問題時，但昭璧說，備援電力在停電發生時有馬上啟動，例如旅客報到等設施沒有馬上停掉。另外，備援系統主要是提供航班資訊顯示、航務管理系統等即時性、且不能中斷的系統使用，在停電過程中也都運作正常。



但昭璧說，桃園機場在事後處理電力重啟切換時，也查證發現停電時有超過2萬5000安培電流產生。



他也說，除了第二航廈外，包括華航修復工廠也發生30分鐘電力中斷，因此，未來會對機場電力再做檢討與改善，而且按照桃園機場公司對電力的規劃與設計，這種狀況都應該不會發生。



至於記者問到，桃園機場公司一度要協調航空公司，將在第二航廈搭機的旅客移至第一航線作業，但昭璧說，當開始展開時沒有多久，所有電力系統都已經恢復，就停止這項計劃。1061222