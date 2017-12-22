（中央社記者黃自強新加坡22日專電）2018年將到來，新加坡慶祝濱海灣跨年系列活動也將揭開序幕。今年新年最大亮點莫過於濱海灣上空，長達6分鐘的精彩煙火秀，預料將是絕佳的視覺饗宴。



新加坡以「希望與夢想」為主題慶祝2018跨年，預計有35萬人參加倒數計時盛會。



跨年系列活動主要集中在獅城的濱海灣區，新加坡知名的富麗敦酒店（Fullerton Hotel）外牆從26日起，幻化成精彩巨幅畫布，透過大型投影秀盡情揮灑，描繪「郵差小熊」克服一切挑戰的故事。



與富麗敦酒店相鄰的魚尾獅及對岸的金沙藝術科學博物館，屆時也將加入投影燈光秀。



新加坡濱海灣跨年前夕，將首度在晚間推出每小時一分鐘的煙火表演，直到午夜12時達到最高潮。午夜12時的煙火表演則長達6分鐘。



濱海灣跨年系列活動除煙火表演外，鄰近地區也有露天電影、音樂會及各式嘉年華活動。濱海灣跨年系列活動也是國際旅客重要的年度盛會。1061222