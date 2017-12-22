



【旅遊經 姚宣羽報導】



旅遊玩家們於在寧夏回族自治區的鎮北堡影視城拍照留念。（圖片提供／曾瀞葳）

寧夏沙湖擁有著大海的寧靜以及沙漠的冒險精神，一動一靜融和兩個元素，構成了獨具特色的秀麗景觀。2017年由海旅會台北辦事處精心策劃的《跟著名人戀戀美麗中華》系列活動，邀請到旅遊部落客、旅遊作家、知名主持人、知名美食作家等各界名人菁英，親自前往前往寧夏，走入大漠中踩線考察，品味美麗中華的萬般美好！

此行探尋之旅，印象之深是遇見傳統手工技藝的老師們，認真追求細節的達人精神，讓人心靈回味無窮，感受到無論世界再如何轉變，皆莫忘飲水思源的信念。



在沙湖生態旅遊區體驗騎駱駝，也是不可錯過的安排。（圖片提供／曾瀞葳）

除了大山大水之外，美食更是不容錯過，鮮嫩不羶的羔羊肉，用中藥草飼養餵牧的羊隻不具腥味，無論做成手撕羊、燉羊肉、烤羊肉串十分美味，即使是都用菜蔬的農家菜，自家榨的油炒出來就是特別香，搭配自己做的餅子、油香、饊子，那味兒令人難以忘懷。





羊皮筏子是沙坡頭騰格裏大漠景區獨特的漂流工具。（圖片提供／曾瀞葳）

遊客也可以在連綿起伏的賀蘭山欣賞遊牧民族藝術畫廊的岩畫。夜裡在騰格里沙漠仰望廣闊無際的星空。在沙坡頭羊皮筏漂流黃河、搭船搖櫓在被稱為生態旅遊「黃金寶地」的沙湖裡，這等等多樣不同的景色活動，一起構成了寧夏豐富的自然景觀。還有「東方金字塔」之稱的西夏王陵感受時光的痕跡，無一不讓寧夏這塊土地更加吸引人。寧夏誘人的自然風光跟獨特的文化建築成為最富魅力的地方之一。







全球首間火車主題旅館─金沙海火車旅館捕捉到落日美景。（圖片提供／曾瀞葳）

而寧夏１０大必去景點達人們推薦首先是沙坡頭騰格里大漠景區。以及六盤山森林公園必走小南川瀑布步道。水洞溝及沙湖更不容錯過，而鎮北堡西部影城更是電影大話西遊拍攝地。在賀蘭山岩畫和西夏王陵穿越古今，是古老神秘的東方金字塔。在寧夏老巷子中除了復古建築，還可探索傳統藝術，而棚湖灣休閒農場以及中華黃河壇則是休閒絕佳去處，更多大陸旅遊資訊請至海旅會美麗中華粉絲團查詢。