（中央社記者吳家豪台北20日電）電腦品牌廠宏痐竣宣布，西元2018年全新投影機都搭載獨家Acer BluelightShield濾藍光功能，最多可減少30%藍光散出量。



宏硉o布新聞稿表示，隨3C商品應用普及，利用投影機在大螢幕長時間會議或看電影，過程中接觸的藍光因波長較短、具較大能量，對眼睛傷害大。



宏眱聽2018全新投影機都搭載Acer BluelightShield濾藍光護眼技術，最多可減少30%藍光散出量，減少使用者藍光接觸量；投影機有3個等級的過濾器，會動態調整以符合不同場域使用，根據投影內容將藍光散出量調整到最佳狀態。



宏硐﹛A這次推出2大系列共7款新品，鎖定住商兩用市場，7款新品投影亮度都提升至3500流明以上，即使在白天室內環境使用下，也能從遠距離投射清晰影像到大螢幕，符合居家觀影及商辦簡報兩用需求。



此外，宏皏系列投影機內建Acer EcoProjection環保節能技術，可降低待機耗電達90%；並搭載Auto-ECO功能，讓投影機在連續5分鐘沒訊號輸入時自動進入環保模式，提升燈泡使用壽命，最高可延長到1萬2000小時。1061220