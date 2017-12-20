路透社今天(20)報導，根據挪威水質研究中心(Norwegian Institute for Water Research, NIVA)這個月發布的報導，由於海洋污染擴及全球，受到小小塑膠微粒污染的生蠔或是淡菜，最終可能出現在從歐洲北極到中國的餐桌上。

根據這份研究，在北極海的海水中，生蠔顯然是乾淨的，但是對挪威沿岸的生蠔所進行的任何檢驗，卻都含有最多的塑膠微粒。

報告指出，塑膠垃圾可能被洋流和風力從歐洲和美洲往北帶，最終抵達北極海。

研究指出，根據科學家所見，在世界各地的生蠔中都可以發現塑膠微粒。

過去的調查已經發現，在包括中國、智利、加拿大、英國以及比利時等國家的海洋中，都發現塑膠微粒。

在挪威外海，平均每一隻此種軟體動物中，都含有1.8片塑膠微粒，在北極海看到的則有4.3片。所謂塑膠微粒是指長度小於5毫米的塑膠碎片。

去年，中國研究人員提出，生蠔可能是一種全球塑膠微粒污染的生物指示劑。因為此種軟體動物生活在海床，也就是許多塑膠最終會停留的地方。

塑膠微粒被海洋生物或人類吃下後的衝擊，目前並不清楚。科學家懷疑，人類必須吃下大量貝類的才會有風險；而在比利時的美食中，生蠔與炸洋芋很受歡迎。

英國普利茅斯大學(Plymouth University)教授、塑膠微粒專家湯普森(Richard Thompson)向路透社表示：「這是一個警訊，我們必須行動，以減少塑膠微粒排入海洋。」

將近200個國家這個月簽署了一份聯合國決議案，要清除海洋的塑膠污染，從保特瓶到超級市場的袋子以及食品包裝，合計每年有800萬噸。

湯普森的研究顯示，海床上堆積相當濃厚的塑膠，可能傷害像沙躅類這種住在海床的動物，並累積在他它們的組織中。

報告指出，大多數的塑膠微粒，只要經由腸道就可以從貝類傳到人類身上。

全球生蠔市場價值30億美元，中國和歐盟是人工養殖生蠔的最大生產國。