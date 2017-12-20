（中央社記者吳家豪台北20日電）通訊軟體LINE今天宣布將舉辦台灣限定耶誕跨年驚喜企劃，活動期間將於特定台北捷運站發送LINE Points小驚喜指定畫面，點擊可獲LINE Points獎勵資格。



LINE日前於官方部落格預告將於台北捷運舉辦「超狂踩點遊戲」，謎底揭曉，原來是耶誕跨年期間，LINE特別針對台灣用戶推出的驚喜企劃。



LINE發布新聞稿表示，「踩點」遊戲方式很簡單，20日12時30分到西元2018年1月19日23時59分活動期間，LINE Beacon每天會在7個指定站中的隨機其中一站發送LINE Points小驚喜指定畫面，只要按步驟接收訊號，點擊指定畫面即可獲LINE Points獎勵資格。



LINE Beacon是藍牙發射裝置，可將特別情報發到手機中。對用戶來說，不需額外安裝應用程式，只要開啟手機藍牙與GPS，走到LINE Beacon的發送範圍，就可在LINE中收到LINE Beacon發給用戶的訊號與特別情報。



「等捷運開藍牙，小驚喜任你拿」活動，LINE已於台北捷運台北車站、西門、忠孝復興、中山、南京復興、松江南京與西湖站月台層布建LINE Beacon。



活動獎勵內容包含每人每天可拿「踩點獎」LINE Points 1點，還加碼「幸運人次獎」，成為指定人次就加碼發送LINE Points；例如每1萬人次就會加碼送給幸運兒100點LINE Points，每10萬人次則加碼200點LINE Points，每100萬人次則加碼888點LINE Points。



LINE表示，這是LINE攜手台北捷運，首度挑戰在交通場域的大規模O2O（線上線下）互動，也希望推廣「等捷運開藍牙」使用習慣，以實現未來更多便利用戶新應用。1061220