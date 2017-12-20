空中輻射偵測技術成熟 原能會將赴美交流中央社 (2017-12-20 18:10)
（中央社記者朱則瑋台北20日電）空中輻射偵測技術可偵測大面積輻射污染，美國核子保安局專家肯定台灣技術，邀請原能會派員參加明年在美國舉辦的研討會議，強化交流，提升空中輻射偵測技術。
空中輻射偵測技術可迅速建構地面大範圍輻射污染分布圖，過去在核安演習及台北世大運期間，都有利用空中及車載系統，進行污染偵測演練與大型活動維安部署，原子能委員會日前邀請美國核子保安局(NNSA)專家，來台就國內空中輻射偵測執行方式，以及美國近年相關技術發展趨勢，進行技術交流。
原能會輻射偵測中心、核能技術處、核能研究所以及國軍化兵群皆參與討論。
原能會今天發布新聞資料指出，美方對台灣技術十分肯定，將邀請台灣派員參加明年在美國舉辦的高階偵測分析研習會與不確定度規範研討會議，強化台美交流，提升空中輻射偵測技術。1061220
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