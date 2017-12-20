【財訊快報編輯部】經濟部統計，11月外銷訂單486.9億美元，創歷年單月新高，較上月增加20.9億美元或增4.5%，經季節調整後增1.5%，與上年同月比較，外銷訂單增加50.7億美元或增11.6%，為連續16個月正成長，按新台幣計算增5.8%，累計1-11月與上年同期比較，1-11月外銷訂單4,443.3億美元，創歷年同期新高，較上年同期增加410.3億美元或增10.2%。



經濟部表示，11月外銷訂單486.9億美元，再創歷年單月新高，較上月增4.5%，較上年同月增11.6%，為連續16個月正成長。累計1-11月4,443.3億美元，亦創歷年同期新高，年增10.2%。



受惠於國際品牌手機新品上市，且逢歐美年終銷售旺季，筆電、平板電腦、遊戲機等需求擴增，加上高效能運算、車用電子、物聯網之新興應用，帶動高階製程晶圓代工、封測、記憶體、印刷電路板、晶片等接單暢旺，致資訊通信產品及電子產品雙創歷年單月新高，各年增11.4%及7.6%；光學器材年增5.0%，主因大尺寸面板價格緩跌，激勵電視品牌廠促銷，致大面板需求回升，加上全螢幕手機面板蔚為潮流，需求強勁，累計1-11月年增20.4%，高於其他貨品。

傳統貨品中，塑橡膠製品及化學品因國際原油價格上漲，推升產品價格上揚，加以需求暢旺，分別年增17.3%及7.3%；基本金屬因預期鋼價上漲，激勵客戶下單意願，年增19.1%；機械因全球景氣展望樂觀，業者投資信心增加，對半導體設備、智慧自動化機械及工具機需求活絡，年增15.4%。

展望未來，由於國際品牌行動裝置銷售遞延、年終銷售旺季帶動消費性電子需求擴增，加上車用電子、AI人工智慧、高效能運算、物聯網等新興應用持續拓展，有助於12月資訊通信及電子產品之接單維持高檔；另受惠於全球經濟穩定回升、國際油價及鋼價緩步上揚，塑化及基本金屬接單可望續增。

據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，預期接單將較11月增加之廠商家數占20.6%，持平者占55.1%，而減少者占24.3%，致以家數計算之動向指數為48.2；若以接單金額計算之動向指數則為50.7，預期12月整體外銷訂單金額將較11月增加。其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為51.8、50.5及51.5。





