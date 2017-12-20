【財訊快報陳品親報導】中租-KY( 5871 )公布11月合併稅後純益9億元，年增52%、月增7%，單月EPS 0.71元，創歷史新高；累計1-11月合併稅後純益為87.7億元，年增32%，維持三成年增率，累計EPS達7.59元，再攀歷史高峰。



中租-KY表示，成長動能主要係受惠新增業績創高、手續費收較前月成長22%，且中國大陸資產品質提升，呆帳費用較前月減少，以及東協市場獲利逐步彰顯。



適逢公司成立40週年，中租-KY將於週六(23日)舉辦旺年尾牙晚宴，由於今年獲利高成長，因此初步評估，年終獎金可重返2013年高點，不僅平均可高於近年的6∼10個月，業績佳的同仁更有望拿到逾12個月的高獎金。





