（中央社記者朱則瑋台北20日電）財政部賦稅署今天宣布，因應春節假期，按月申報營業稅的營業人，明年1月銷售額、應繳納或溢付營業稅額申報期限，展延至2月21日。



按月申報營業稅的營業人全台約8000多家，依照營業稅法規定，明年1月份銷售額、應繳納或溢付營業稅額申報截止為2月15日，但剛好碰到春節連續假期。



財政部賦稅署副署長吳蓮英今天表示，未按期申報，每超過2天，依照應繳稅額加徵滯報金或怠報金，且按滯納稅額加徵滯納金及利息。考量春節假期，不管是人工申報、電磁紀錄媒體申報或網路申報，皆展延到明年2月21日。



另外，營業稅網路申報系統在春節連價仍將正常運作，可接受申報資料，也能線上繳納營業稅款，賦稅署鼓勵營業人多加利用。1061220