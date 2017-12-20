【財訊快報周鈺敏】彭博社報導，參議院通過了30多年來最大稅改法案，該法案將永久降低企業稅率，為個人提供較短期的稅務減免。



紐約時間約週三凌晨00:45，參議院以51比48的票數通過共和黨稅改法案，總統川普即將迎來上任以來第一個「立法勝利」。然而，隨著時序將進入2018年，共和黨是否能在選舉中保住國會多數黨地位，這項在民意調查中不受青睞的稅改法案可能將成重大問題。



稅改法案週三上午須返回眾議院進行再次表決，因為參議院民主黨人引述技術性預算規定刪除了部分條款。





