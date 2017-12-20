【財訊快報戴海茜報導】淳安( 6283 )下午召開法說會，董事長秦國峰指出，淳安新增兩個汽車事業群，明年以攝像頭為核心，並開發ADAS產品，今年是淳安的籌備年，明年為業績成長年，並會推出自動駕駛汽車系統，2019年車用占比會占營收一半。



淳安從導電薄膜和按鍵起家，相關產品主要應用在筆電、桌機和功能型手機，自敏實集團創辦人秦榮華之子秦國峰接任董事長後，積極轉型朝車用發展，除原有的電腦薄膜事業群外，新增車用電子及汽車工程，經營團隊換血後，秦國峰指出，淳安將朝向先進駕駛輔助系統(ADAS)領域發展，2020年完成自駕車產品線建置。



秦國峰表示，看準全球汽車市場逐漸數位化的轉變，2016年入股淳安，希望能整合台灣在電腦工業資源進而發揚光大，打入全球汽車供應鏈。

目前淳安導電薄膜擁有嘉興、重慶及東莞廠，今年營收明顯下滑，預估明年朝自動化發展下，重回正成長。汽車電子則在寧波廠。

攝像頭全球趨勢來看，預估2024年達到2億顆，平均每輛車裝配一顆以上，預估2035年達到6億顆。根據規劃，淳安第一個要做就是高階攝像頭這塊領域。法人指出，在主推720P高階攝像頭規劃下，初步估計毛利率可在15-25%。

淳安副總經理陳加增指出，攝像頭開發需要2-3年的時間，由於時間較長，因此，淳安明年會先進軍歐美地區高階攝像頭的售後市場，第二季就會貢獻業績。

ADAS系列產品方面，第一步為電子後視鏡及全景影像系統，淳安要從影像式駕駛輔助逐步切入，推出自動駕駛系統產品。

車用工程方面，預計2019年才會貢獻業績，並與晶片廠參與平台開發，由於汽車電子產品認證時間較長，目前產品送樣進度預計2-3年，2018年以整合資源，開拓項目為主要目標，會有部分車後市場營收貢獻，同時取得至少6個國際品牌車廠的項目，預估2019年到2020年車用電子會逐漸開花結果。

淳安前三季稅前淨利3937萬3000元，稅後淨利3367萬5000元，每股盈餘0.25元。其中第三季營業淨利1700萬元，較上季虧損7900萬元轉盈，毛利率提升至24%，稅後淨利3400萬元。





