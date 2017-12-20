【鉅亨網記者林薏茹 台北】

中國 OTT 龍頭愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂今 (20) 日正式啟動明年 4 部自製戲劇計畫，為藉此擴大培育台灣在地編劇人才，歐銻銻娛樂董事長范立達宣布，啟動台灣首創的「百萬袋鼠計畫」，只要作品入選後，就能獲得 100 萬元酬勞，盼能讓創作者有更友善的創作空間，並讓台灣影劇產業重新站在浪頭上。

范立達指出，目前台灣的影視生態體制，讓許多編劇人才不敢大膽展示自己的作品，為宣示尊重與保護智慧財產權的決心，因而決定推出百萬袋鼠計畫，一年規劃進行 4 至 5 個專案計畫。

范立達說明，只要是對戲劇有想法的人，帶著自己的創意故事大綱、人物設定表、分集大綱與前 3 集完整劇本，若發想創意相當不錯，作品經入選採用後，就能獲得 100 萬元的酬勞，歐銻銻方面則會促成劇本獲得製作方的重視。

范立達表示，之所以決定啟動百萬袋鼠計畫，是為了讓創作者能有更友善的創作空間，成為編劇罪強而有力的後盾，並激發影視產業的創新能量，盼能讓台灣影劇產業重新站在浪頭上。

