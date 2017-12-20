【鉅亨網新聞中心】

電子香煙製造商 Juul 在脫離 Vaping 公司的 Pax 實驗室後成立， 並迅速將產品推向市場，現在這家總部位於舊金山的公司即將完成 1.5 億美元的第一輪融資活動。

今年 Juul 脫離 Vaping 公司，公司產品將更專注於成為香煙替代品，有別於 Vaping 公司的 Pax 室研發的電子菸，仍是尼古丁、菸葉的混合體。

上周，Juul 聘請 Chobani 的 Kevin Burns 擔任執行長。

Juul 成立後，開始進行首輪募集資金 ，據提交官方的文件顯示，已從 23 位投資人募得 1.115 億美元，並計畫再募集 3850 萬美元，總計募資 1.5 億美元。

營收快速成長 但市場爭議仍大

Juul 電子菸的平板、長方形的外型如同 USB 隨身碟，2015 年中上市，配備輕便超越煙草巨頭推出的電子菸產品，富國銀行分析師 Bonnie Herzog 上個月出具的報告中引用尼爾的數據，Juul 在電子菸市場的市占率 32.9%、高於英美煙草的 27.4%，以及 Altria 的 15.2%。

尼爾森的數據指出，截至 Juul 去年的收入成長近 700%，達到 2.246 億美元；而電子煙總量成長 40%，全體市場為 11.6 億美元。

你以為電子煙就不含尼古丁嗎？

Juul 在其官網聲稱，公司的使命是透過產品，為全球 10 億癮君子提供「可燃香煙更好的替代品」，以戒斷吸可燃香煙的癮頭。

不過，身處尼古丁產業中，Juul 難免要面臨諸多爭議，尤其電子煙雖常標榜戒菸功能，但並非不含尼古丁，尤其尼古丁的成份甚至高達 80%。

本月稍早，美國醫學雜誌發表的一項研究指出，使用電子煙的人在 18 個月內開始吸食傳統煙捲的機率，比完全不吸煙的人要高出 4 倍以上。