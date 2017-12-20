經濟部統計處今天(20日)公布11月外銷訂單金額為486.9億美元，再創歷年單月新高，年增11.6%，為連續16個月正成長。累計前11個月外銷訂單金額也創歷年同期新高，年增10.2%，增幅創2011年以來最高。



經濟部統計處20日公布11月外銷訂單為486.9億美元，再創歷年單月新高，較上月增4.5%，較上年同月增11.6%，為連續16個月正成長。累計前11月共4,443.3億美元，也創歷年同期新高，年增10.2%，增幅創2011年以來最高。

主要貨品中，以資訊通信產品及電子產品表現最好，雙創歷年單月新高，分別年增11.4%及7.6%。統計處分析，主要是受惠於國際品牌手機新品上市，且逢歐美年終銷售旺季，筆電、平板電腦、遊戲機等需求擴增，帶動高階製程晶圓代工、封測、記憶體、印刷電路板、晶片等接單暢旺。

展望未來，統計處認為，12月資訊通信及電子產品的接單仍可維持高檔；預估全年接單金額將超過4,928億美元，將創歷史新高，明年還有機會延續下去。統計處處長林麗貞說：『(原音)因為這一波景氣全球經濟成長普遍不錯，明年應該還是會延續今年情況。』

觀察各地區接單情況，歐洲年增超過20%、中國大陸及香港訂單年增12.8%，同創歷年單月新高，美國則是創歷年同月新高。