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摘要：高盛每年都會對未來一年美國經濟提出 10 個問題，並作出判斷，在年末之際，回顧 2017 年初的十問，正確率為 60%！高盛在聯準會升息次數、經濟成長、就業水準、房地產市場復甦等問題上的判斷準確，但聯準會縮表在意料之外，通膨水準遲遲不上來也是高盛沒有料到的。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 每年都會對未來一年美國經濟提出 10 個問題，並作出判斷，在年末之際，回顧 2017 年初的十問，高盛答對了多少？正確率為 60%！

1. 經濟成長會保持在趨勢水準以上？

年初的回答：是的

評論：對這一問題的判斷是正確的。

2017 年美國實質 GDP 成長，非常接近高盛預測的 2.3%。而經濟成長的動能，還比高盛預計的更強一些。高盛的現行經濟活動指標（CAI）平均為 3.4%。美國失業率下降速度比高盛預計的快，目前失業率為 4.1%，高盛此前預測的是 4.4%。

2. 接下來的川普政府是否將頒布稅收改革政策？

年初的回答：是的

評論：這一問題也判斷正確。

關於稅改的進程，今年經歷了幾次轉折，目前雖然還沒完成最後簽署，但基本上已無懸念。高盛預計川普稅改能夠在 2018、2019 兩年，推動美國實質 GDP 每年多成長 0.3%。

3. 房地產復甦能持續嗎？

年初的回答：是的，成長速度適中

評論：判斷正確。

雖然房地產復甦信號不是那麼顯而易見，但大體上符合「持續擴張」這一狀態。今年前三季，按凈計算實際住宅投資占 GDP 比例略有下滑，但獨棟住宅新屋開工和新屋銷售都有所上升。而且，開發商指數全年保持在 50 以上，意味著一直處於擴張狀態，目前該數據為 74，接近歷史最高水平。同時，房價也在持續上漲，2017 年 9 月凱斯席勒指數（Case-Shiller index）增長至 6.2%，2016 年 12 月該數據為 5.4%。

4. 消費會繼續超過資本支出嗎？

年初的回答：不會

評論：判斷正確。

2016 年後期以來，資本支出就一直在加速成長，2017 年前第三季年化平均成長 6.2%。相反的，個人消費的成長卻有所放緩，2017 年前三季的絕對成長幅度為 2.5%，不過這個速度也相當不錯。

5. 勞動力市場會過熱嗎？

年初的回答：是的，會輕微過熱

評論：判斷正確。

失業率下降的速度是高盛預測的兩倍，目前略低於高盛預測的完全就業狀態下的水準。一些其他勞動力市場利用率指標，比如 U6 失業率、新增工作崗位、離職率等都顯示就業市場有輕微的過熱現象。

6. 薪資成長是否會達到對於充分就業 3.0%~3.5% 的預估？

年初的回答：是的

評論：判斷錯誤。

數據顯示，薪資成長仍然緩慢。高盛薪資追蹤指數今年在 2.6% 的水準停滯不前，較之前預測的低 0.5%。所以說，趨勢信號並不是決定性的，部分原因是因為完全就業狀態下的薪資成長水準，取決於長期生產力趨勢和邊際利潤的結構性預期。值得一提的是，可以關注一下聯準會主席葉倫引薦的一個薪資成長模型，該模型中，完全就業狀態下的薪資增長略低於 2.5%。

7. 通貨膨脹能否達到聯準會 2% 的目標？

年初的回答：是的

評論：判斷錯誤。

今年 1 月核心 PCE 通膨指數調整後，數據曾達到 1.9%，之後就一直下行，11 月預期為 1.5%。造成這樣現象的原因，包括醫療領域通膨走弱、商品價格傳導作用減弱、美元走弱以及電話服務價格數據統計方式的改變。

展望未來，我們預計核心通膨率會逐步上升，勞動力市場趨緊、進口價格上升都會成為推動因素。但要達到 2% 的目標還要等到 2019 年中期。

8. 聯準會的升息會比市場定價所暗示的還要快嗎？

年初的回答：是的

評論：判斷正確。

2016 年底，市場預計 2017 年聯準會僅升息 2 次，高盛當時預計是 3 次。3 次的預測被證明是對的，但高盛當時也沒有預料到聯準會會開始縮表。

9. 市場的利率中樞會繼續上升嗎？

年初的回答：是的

評論：判斷錯誤。

遠期隔夜指數掉期利率 (OIS) 目前仍然只有 2%。市場對未來短期利率的定價由兩個部分組成：1. 未來利率的風險中性預期；2. 期限溢價。根據高盛利率策略團隊的模型，期限溢價有所下降，但長期利率預期有所上升。

10. 聯準會是否會開始收縮資產負債表？

年初的回答：不會

評論：判斷錯誤。

年初的時候高盛還認為聯準會今年不會縮表。聯準會在縮表行動上跟市場的溝通明確而慎重，市場對這一消息的接受也比較泰然自若。

『新聞來源／華爾街見聞』