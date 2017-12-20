【鉅亨網記者林薏茹 台北】

中國 OTT 龍頭愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂今 (20) 日宣布，正式啟動明年 4 部自製戲劇計畫，並已獲愛奇藝以優於市場行情的價格全數採購，歐銻銻娛樂董事長范立達表示，4 部自製劇將以 4K 高畫質製作，並攜手台視與東森兩大電視台，採取「網台連動」模式播出，首部劇《1006 的房客》將於明年 3 月播出，另外 3 部劇則以一季一劇頻率上架。

歐銻銻娛樂明年將推出的 4 部自製劇除《1006 的房客》外，還包括《人際關係事務所》、《種菜女神》與《重婚大作戰》，愛奇藝以優於市場行情的價格全數採購，每齣劇有 24 集、每集 60 分鐘，每周播出 2 集，與台視及東森電視台攜手，採取網台聯動模式播出，目前除《1006 的房客》與《人際關係事務所》已開鏡外，另外 2 部已展開前置作業。

范立達表示，4 部自製劇的預算約目前台劇的 1.5 至 2 倍，以目前台劇每集 90 分鐘、預算約 180 至 200 萬來估算，此 4 部自製劇每集預算約為 300 至 400 萬之間，盼能透過不同類型與題材的戲劇節目，讓觀眾有全新的觀影體驗，首部劇《1006 的房客》預計於明年 3 月 14 日先在愛奇藝上架。

談及此次的網台聯動播出模式，范立達表示，以前在網路上看到的戲劇都是二手的居多，而現在愛奇藝比電視觀眾能提早一周看到內容，盼能藉此讓用戶習慣網路收視，另一方面，目前除戲劇節目外，還未考慮製作其他如綜藝節目等類型內容，畢竟預算等製作難度尚難以跨越。

愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示，當初看了卡司與組創團隊陣容後，就決定一口氣買下 4 部戲劇全球版權，且愛奇藝對於深耕台灣內容始終毫不遲疑，這也是愛奇藝台灣站的最新計畫，希望未來能提供台灣站更多優質內容。

楊鳴表示，對目前愛奇藝台灣站的成長狀況很滿意，明年對歐銻銻自製劇期待很高，他並透露，最近愛奇藝主站已賣了 3 部戲給 Netflix，分別為《河神》、《無證之罪》與《殺無赦》，未來不排除將歐銻銻自製劇也賣給 Netflix，從過去台劇外銷到東南亞、東北亞甚至美國等市場的成績來看，表現一向都相當不錯，因此對台劇頗具信心。

受限於法規，愛奇藝目前只能在台採購戲劇節目，而不能自製，楊鳴表示，以愛奇藝主站來說，未來採購預算勢必為成長趨勢，提供好的內容與多元的選擇，才能維持用戶黏著度，不過，由於陸劇數量逐年增加，製作精良與投入預算的規模遠大於台劇，台劇近幾年在愛奇藝主站的比重明顯下滑許多。

除正式啟動 4 部歐銻銻自製劇外，楊鳴也宣布，愛奇藝台灣站為歡慶此策略合作，推出快閃優惠，從今天下午 3 點起至本周五 (22 日) 下午 3 點，台灣站季卡與年卡全面 5 折。