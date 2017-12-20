經濟部統計處今天(12/20)公布11月份外銷訂單統計，金額為四百八十六點九億美元，創下歷年單月新高，是連續16個月正成長，統計處預估，12月份外銷訂單可望持續暢旺，累積整年外銷訂單的累積金額，可望創下歷年最高。



(馮建棨報導)



經濟部統計處週三公布11月份外銷訂單統計，金額為486.9億美元，創下歷年單月新高，與去年同期比較，年成長50.7億美元、年增11.6%，是連續16個月正成長，累計1到11月與上年同期比較，累計外銷訂單金額為4443.3億美元，創歷年同期新高，較去年同期增加410.3億美元或增10.2%。



統計處表示，11月份外銷訂單在資訊通信產品及電子產品雙雙創歷年單月新高的帶動下，整體表現超乎原先預期，因年底是歐美年終銷售旺季，筆電、平板電腦、遊戲機等需求擴增，傳統貨品中，塑橡膠製品及化學品因國際原油價格上漲，推升產品價格上揚，加以需求暢旺，都讓11月份外銷訂單表現亮眼。



統計處預估，12月份外銷訂單預估金額落在485到495億美元之間，年增率17.6到20%之間，累積全年接單金額將落在4928到4938億美元之間，年增10.9到11.1%之間，可望創下歷史新高。



至於明年的外銷訂單表現，統計處長林麗貞說:『明年Q1依照往年經驗會比Q4少，會因為工作天數、庫存等等，表現會下降，新產品第一季效應還需要持續觀察。』



展望未來，統計處認為，由於手機新品銷售遞延、年終銷售旺季帶動消費性電子需求擴增，加上車用電子、AI人工智慧、高效能運算、物聯網等新興應用持續拓展，有助於12月資訊通信及電子產品接單維持高檔；另外因全球經濟穩定回升、國際油價及鋼價緩步上揚，塑化及基本金屬接單可望續增。



