離岸風電遴選落實國產化 沈榮津這麼看中央社 (2017-12-20 17:00)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年12月20日電）經濟部長沈榮津表示，離岸風電由遴選辦法決定開發商，會強化國產化，廠商要獲得籌設許可，就必須承諾特定階段和項目要國產化。
台北市電腦公會下午舉辦第十五屆第二次會員大會，沈榮津受邀出席，接受媒體短暫採訪。
談到離岸風電，沈榮津表示，希望台灣能夠建立離岸風電第三方認證的能量。
媒體問到離岸風電將由遴選辦法決定開發商，沈榮津指出，國際開發商對於台灣政府積極推動風力發電的企圖心，印象深刻，台灣風場條件不錯，國際大廠有意帶資金技術來台投資。
沈榮津表示，當初規劃離岸風電評選機制，就有國產化的要求，帶動台灣離岸風電產業；但若採用評分機制，外商也會有困擾，因此在產業關聯性部分，訂出特定階段和項目要國產化，業者要獲得籌設許可，就必須承諾國產化，反而更具強制性。
2025非核家園目標，再生能源發電占比將提升至20%，其中風電及太陽光電列為重點項目。根據經濟部能源局規劃，至2025年前將發展陸域風電1.2GW、離岸風電5.5GW；其中離岸風電3GW將由遴選決定開發商，2.5GW則採競標制。
2025年離岸風電3GW將由遴選辦法決定開發商，經濟部能源局日前表示，將落實國產化列為必備項目，明年底申請籌設許可前，業者可多9個月規劃。
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