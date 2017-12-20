（中央社記者韋樞台北20日電）經濟部能源局今天舉辦「106年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」表揚大會，中鋼公司軋鋼三廠榮獲A組最高榮譽「金獎」，表彰軋鋼三廠多年減碳成效。



中鋼表示，能源局今天在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮。主要是經濟部為鼓勵廠商及機構持續推動節能措施，建立能源查核及管理制度，提升能源使用效率及抑低二氧化碳排放，特舉辦節能標竿選拔。



中鋼指出，軋鋼三廠自2014年至2016年共完成54件節能專案，其中包含設備汰舊更新、能源回收利用及製程改善等多元措施，投入經費約新台幣3.4億元，共計節約能源4089公秉油當量，減少8563公噸二氧化碳排放(約相當於22座大安森林公園一年碳吸附量)，節約用電1萬1086度，及節省能源成本共計4743萬元。



此外，軋鋼三廠也致力開發具外部減碳效益的綠色鋼材，包含車用高強度用鋼及薄頂規電磁鋼片等，每年約可減少118萬公噸二氧化碳排放，對節能減碳有極大助益。1061220