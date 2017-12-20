中鋼軋鋼三廠 榮獲節能標竿金獎中央社 (2017-12-20 17:00)
（中央社記者韋樞台北20日電）經濟部能源局今天舉辦「106年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」表揚大會，中鋼公司軋鋼三廠榮獲A組最高榮譽「金獎」，表彰軋鋼三廠多年減碳成效。
中鋼表示，能源局今天在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮。主要是經濟部為鼓勵廠商及機構持續推動節能措施，建立能源查核及管理制度，提升能源使用效率及抑低二氧化碳排放，特舉辦節能標竿選拔。
中鋼指出，軋鋼三廠自2014年至2016年共完成54件節能專案，其中包含設備汰舊更新、能源回收利用及製程改善等多元措施，投入經費約新台幣3.4億元，共計節約能源4089公秉油當量，減少8563公噸二氧化碳排放(約相當於22座大安森林公園一年碳吸附量)，節約用電1萬1086度，及節省能源成本共計4743萬元。
此外，軋鋼三廠也致力開發具外部減碳效益的綠色鋼材，包含車用高強度用鋼及薄頂規電磁鋼片等，每年約可減少118萬公噸二氧化碳排放，對節能減碳有極大助益。1061220
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【文創集】瑪利特 典雅8.2尺實木L型電視櫃/展示櫃組合
- 【綠活居】柏林 時尚5尺實木雙人床台(不含床墊)
- ISSEY MIYAKE 三宅一生 PLEATS PLEASE 甲殼WAVE斜背包(湖水
- MICHAEL KORS Rhea 經典黑色軟皮革後背包(中)
- 【文創集】凱都曼 時尚黑皮革沙發組合(1+2+3人座)
- 【綠活居】多納比 時尚5尺皮革雙人床頭片(三色可選)
- 【安博森 海夫】無障礙施工 超值單品-出入口內外側扶手+到
- Tonia Nicole東妮寢飾英威達可水洗防蹣抗菌七孔枕(2入)
- 【英商史耐輝Smith&Nephew】史耐輝疤痕矽膠片 (12cm X 15cm
- Gucci Supreme系列PVC皮革綠紅綠織帶雙口袋腰包(咖啡/黑邊)
台塑油價連3漲 下週汽油漲3角柴油漲4角【中央社】
雨遮不計坪 房仲：注意漏水遮陽問題【中央社】
金融科技出海掀熱潮 「暗礁」需警惕【北京新浪網】
正和島創始人兼首席架構師劉東華【北京新浪網】