(中央社訊息服務20171220 16:23:13)美國商務部於本（106）年12月19日公告針對細丹尼聚酯棉反傾銷初判結果，裁定我國廠商反傾銷稅率介於0%至48.86%，中國大陸廠商為63.26%至181.46%、印度為2.66%至21.43%、韓國為0%至45.23%。



本次受調產品之美國海關進口稅號為：5503.20.0025。依美國商務部資料顯示，2016年我國為美國該產品第6大進口來源國，另我國輸美受調產品金額2014年為1,610萬美元、2015年1,243萬美元及2016年958萬美元，分別占美國進口總額之10.6%、7.13%及5.92%（涉案產品美國進口相關數據詳附表1、2）。



我國輸美之細丹尼聚酯棉主要用於不織布生產，在美國市場中我業者之主要競爭對手為美國當地業者及東南亞廠商。本案向美國商務部及國際貿易委員會提出調查申請之原告為3家美國廠商。



依據美國政府公布之調查時程，商務部預定明（107）年5月10日發布終判裁定，國際貿易委員會則於明年6月25日公告產業損害調查終判結果。



貿易局表示，面對外國政府之調查案件，我商宜積極應訴，才有機會獲得較有利之裁定。



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訊息來源：國際貿易局



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