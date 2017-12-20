(中央社訊息服務20171220 15:52:04)舊金山--(美國商業資訊)--2017年12月19日（「生效日期」），TAF根據德拉瓦州衡平法院（簡稱「衡平法院」）2017年11月17日判令（簡稱判令）解散。在扣除150萬美元的備用金（「清算信託存款」）之後，TAF的現金資產將交給契約受託人Deutsche Bank Trust Company Americas，以按照決議計畫（簡稱「計畫」）條款，分配給信託契約（2000年6月22日）下的TAF A-1級票據持有者。該信託契約在2001年11月30日、2012年9月27日、2013年9月30日由發行人TAF、現金管理人TAL2 LLC以及契約受託人（簡稱「契約」）分別進行了補充。



清算信託存款已匯至Triton Aviation Finance清算信託（簡稱「清算信託」）。清算信託依據判令和2017年12月19日簽署的Triton Aviation Finance清算信託協定（簡稱「清算信託協定」）設立。契約受託人代表TAF A-1級票據持有者，是清算信託的受益人。Raquel Brinkman將擔任清算受託人。清算信託將有權解決所有在2017年10月5日（衡平法院規定的截止日期）之前提交的針對TAF和其子公司的索賠，支付行政費用，並採取其他必要措施來實施計畫條款。



清算信託預計於2018年12月18日或之前終止，取決於清算信託協議條款。在清算信託終止之後，所有清算信託的剩餘現金資產將被轉至契約受託人，以便根據計畫和契約進行使用。



依據契約發行的TAF B級和C級票據將在生效日之後即刻從盧森堡股票交易所下市。



可致電(415) 795-2085或寄送電子郵件至rbrinkman@t-aviation.com與TAF聯絡，索取計畫、判令、清算信託協定、TAF生效日通知或其他文件的副本，或洽詢任何問題。



前瞻性陳述



本新聞稿包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述根據TAF目前對未來事件的預期且涉及相當大的風險和不確定性。許多風險和不確定性不在TAF的控制範圍內，會導致實際結果與這些前瞻性陳述預期或暗示的結果大相逕庭。您不應過於信賴任何前瞻性陳述。任何前瞻性陳述均僅代表做出該陳述當日的情況。除非法律要求，TAF不承擔由於新資訊、未來事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務。



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