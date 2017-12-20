秀英23歲那年因嚴重心肌病變，需換心才能存活，在沒有選擇的情況下，她動了心臟移植手術，結果不僅順利捱過手術，並成為亞洲存活最久的換心人，至今已超過27個年頭。儘管秀英還曾2次罹癌，但她仍堅強面對，要把生命活得精彩。



亞洲存活最久換心人在台灣！50歲的李秀英21歲那年得了「小感冒」，但她不以為意，沒想到愈來愈嚴重，喘到無法睡覺，就診才發現因感冒引起風濕性心臟病，造成嚴重心肌炎、心臟衰竭。父親帶著她到處求醫2年，不少醫師都搖頭說告訴父親「女兒沒救了」，直到找到國內心臟科權威魏崢，才順利「換心」撿回一命。

行醫40年的振興醫院心臟醫學中心主任魏崢，完成國內第一本供一般民眾閱讀的心臟常識專書「知心」。秀英20日特別自台南北上出席新書發表會，她表示，27年來自己不僅得持續服用抗排斥藥物，每2個月還得定期回診，甚至因抗排斥藥物抑制免疫力，先後罹患了乳癌及子宮頸癌，但捐贈者的大愛及對生命的熱愛讓她熬過一切，她努力活得更精彩。秀英：『(原音) 我的想法是認真過自己，也不會說是為了誰，當然把心臟捐給我的人，我非常感謝，所有以一部份是因為他捐給我、他的大愛，但有一部份是他捐給我，我就必須要延續我自己要延續的生命。』

魏崢40年來已完成400例換心手術，秀英是他第5例換心病人。魏崢表示，全台每年約有80至100人接受心臟移植術，術後1年的存活率平均約60%至80%、5年存活率約50%至70%、10年存活率則約40%至50%；目前全球換心者存活記錄是33年，相信秀英將可打破此紀錄。魏崢：『(原音)其實我們現在活的超過20年的也有28位，所以代表換心至少有相當比例的病患可以長期存活的很好，例如抗排斥藥物假如控制到剛好，他的身體狀況又不是太差的這些患者，其實他可以存活很久的。』

「知心」一書介紹心臟的結構及功能，討論先天性心臟病、心臟衰竭、瓣膜性心臟病等常見的心臟疾病及治療方式，讓讀者與患者對自己心臟能更瞭解，並建立正確自我照護觀念。